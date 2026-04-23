Dragan Primorac o istrazi u sportu: "Sve što ja znam je briljantno čisto"

Dok policija i DORH češljaju sportske saveze, o stanju u Hrvatskom taekwondo savezu Dnevnik Nove TV pitao je novog predsjednika Dragana Primorca. Primorac je na toj funkciji naslijedio Antu Nobila, koji je vodio Savez deset godina.

Na pitanje je li netko pitao Savez za dokumentaciju te kako gleda na nedavnu situaciju, rekao je da je ovo prilika da se i sport i društvo počnu raščišćavati.

"U Hrvatskoj, kad krene transparentnost na svim razinama, objektivni kriteriji za nagrađivanje, vrednovanje, Hrvatska će napraviti novi iskorak. Lov na vještice ne smije postojati kao takav, hrvatski sport je svetinja kao i Domovinski rat. A oni koji su napravili bilo koje kazneno djelo moraju odgovarati", poručio je Primorac.

"Ovo je prilika da se konačno, ne samo sport nego i društvo krene raščišćavati od, ja bih rekao, nepogoda, koje zapravo daju vrlo loš imidž cijelom sustavu, koji ima krasne, poštene, čestite ljude. I u životu se nikad ništa ne smije generalizirati. Ali ja sam ponosan i sretan što sam preuzeo vodstvo najtrofejnijeg pojedinačnog olimpijskog sporta u Hrvatskoj, što je jedna velika odgovornost", dodao je.

Na pitanje jesu li računi čisti, odgovorio je: "Preduvjet za sve aktivnosti, ako želite objektivno raditi čestito i pošteno, taekwondo kao mali sport nije imao sponzore, ali sve što ja znam je briljantno čisto."