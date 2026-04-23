Strah na popularnoj šetnici u Splitu! Građani upozoravaju na opasno ponašanje maloljetnika: "Upozorite ljude da mogu očekivati..."

Zabrinuti čitatelji portala Dalmacija Danas upozoravaju na navodno ponavljajuće incidente na području Put Radoševca i šetnice Ivana Pavla II na Žnjanu u Splitu, gdje se, prema njihovim tvrdnjama, maloljetne osobe više puta neprimjereno ponašaju te bacaju kamenje prema prolaznicima i šetnici.

"Ovo se dogodilo prije mjesec dana, tada je pozvana policija, a oni su pobjegli. Međutim, nakon toga su ponovno nastavili. Kao da im je to neka vrsta hobija ili zabave", navodi naš sugovornik.

Prema informacijama koje su nam dostavljene, slični slučajevi navodno su zabilježeni i ranije, a građani tvrde kako je policija već intervenirala, no da se takvo ponašanje, prema njihovim navodima, nastavilo i u kasnijim navratima.

"Treba spriječiti da netko bude ozlijeđen ili barem upozoriti ljude da u tom dijelu, oko Pro Caffea, mogu očekivati da im može doletjeti kamen. Jučer su ponovno gađali s balkona, a kada smo im zazviždali, pobjegli su. Ovo je sve otišlo u jako lošem smjeru, potpuna dehumanizacija i ružna situacija", piše nam čitatelj.

Spominju se i snimke događaja te zabrinutost za sigurnost prolaznika na tom području.

Upit o navedenim događajima uputili smo Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj.

Odgovor policije objavit ćemo po njegovom zaprimanju.