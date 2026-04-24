Pero Ugarković: Modrulji se vraćaju uz obalu, ali panika je – nepotrebna

Nije prošlo ni pet dana otkako je Pero Ugarković najavio kako će se modrulji početi pojavljivati uz obalu, a upravo se to sada počinje i događati. No, kako ističe, reakcije javnosti ponovno idu u pogrešnom smjeru.

Svako pojavljivanje morskog psa, kaže, završava u vijestima, a potom i u komentarima na društvenim mrežama koji su često puni netočnih i neutemeljenih tvrdnji.

Ugarković smatra kako takve objave nisu nužne, osobito jer je riječ o bezopasnoj i prirodnoj pojavi.

– Ako se o nečemu treba pisati, onda je to smeće na površini mora kojemu tu nije mjesto, a ne o bezopasnom morskom psu koji je u moru “normalna” pojava – poručuje.

Posebno problematičnim smatra ponavljanje tvrdnji da modrulji dolaze u plićake zbog razmnožavanja.

– Nije mi jasno zašto se stalno ponavlja da su došli radi koćenja mladih, kada su gotovo sve jedinke koje viđamo spolno nezrele ili na granici zrelosti. Jedini ispravni odgovor je: ne znamo – naglašava.

Zaključno, upozorava kako bi fokus javnosti trebao biti na stvarnim prijetnjama morskom ekosustavu, poput onečišćenja, a ne na neopravdanom strahu od životinja koje su sastavni dio Jadranskog mora.