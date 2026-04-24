Veliki planinarsko-penjački spektakl na Perunu: Očekuje se do 400 ljubitelja prirode

"Dalmacija je puna penjača, šteta je što ovakvih događanja nema više"

Planinarsko društvo Perun iz Podstrane organizira dvodnevni program pod nazivom "Dan društva PD Perun", koji će se održati 25. i 26. travnja 2026. godine. Riječ je o vikendu posvećenom prirodi, druženju, penjanju i planinarenju, a organizatori najavljuju sadržajan program za članove društva, penjače, planinare, obitelji i sve ljubitelje boravka na otvorenom.

Prvi dan, u subotu 25. travnja, rezerviran je za Penjački kamp Perun 2026., dok će se u nedjelju 26. travnja održati planinarski dio programa i proslava Dana društva.

Penjački kamp u revijalnom tonu

Subotnji program bit će posvećen penjanju, druženju i kampiranju. Organizatori najavljuju cjelodnevno penjanje u revijalnom tonu, uz hranu, piće, glazbu i mogućnost kampiranja u šumi.

Predsjednik Planinarskog društva Perun, Zvonimir Marušić, ističe da se ideja o kampu razvijala godinama. "Sam kamp se vrti kao ideja već neko vrijeme, ali trebalo je nekoliko godina da se sve stabilizira. Malo se takvih stvari događa u Dalmaciji, a Dalmacija je puna penjača i šteta je što takvih događanja nema više", kazao nam je Marušić.

Na kamp su pozvani natjecatelji koji će sudjelovati u revijalnom penjačkom programu, ali i svi ostali zainteresirani posjetitelji. "Pozvani su natjecatelji koji će se u revijalnom tonu natjecati, a imamo i neke nagrade. Pozvali smo i sve ostale zainteresirane, a naša ekipa penjača osiguravat će one koji nisu penjači. Sve će biti popraćeno toplim obrokom", dodao je.

Nedjeljni program donosi klasičnu planinarsku priču PD-a Perun. Predviđene su vođene ture, via ferrata, sportsko penjanje, izložba fotografija te planinarski ručak. "U nedjelju idemo u naše rute, organiziramo druženje, ture, izložbu fotografija i tko god želi, može nam se pridružiti", poručio je Marušić. Organizatori naglašavaju da je događanje otvoreno za sve ljubitelje prirode, bez obzira na prethodno iskustvo u planinarenju ili penjanju.

Društvo s oko 150 članova i snažnim radom s djecom

Planinarsko društvo Perun danas broji oko 150 članova, među kojima je i oko 50 djece. Poseban naglasak društvo stavlja na rad s najmlađima, kroz dječje planinarske škole koje prate trajanje školske godine. "PD Perun sada ima oko 150 članova i oko 50 djece. Organiziramo dječje planinarske škole koje prate trajanje školske godine. Članovi su uglavnom iz Podstrane, Splita i okolice", kazao je Marušić. Društvo je, prema njegovim riječima, reorganizirano 2013. godine, nakon razdoblja stagnacije.

"2013. je reorganizirano kao društvo, a glavni pokretači bili su ljudi koji su htjeli penjati. Da bi se to realiziralo, morali smo imati jedan vid udruge. Skupila se ekipa koja je reorganizirala PD Perun i ponovno aktivirala društvo koje je bilo u stagnaciji", prisjetio se Marušić.

Očekuje se nekoliko stotina posjetitelja

Organizatori očekuju velik odaziv tijekom oba dana programa. Prema procjenama, kroz subotu i nedjelju na Perunu bi se moglo okupiti između 300 i 400 sudionika i posjetitelja.

"Okvirno očekujemo 300 do 400 ljudi u dva dana", zaključio je Marušić. Događaj će se održati oko blagdana svetog Jure, što je, kako ističu iz PD-a Perun, razdoblje koje tradicionalno biraju za okupljanje i proslavu društva. Sve dodatne informacije dostupne su u opisu događaja, kao i putem društvenih mreža PD Perun Podstrana.

