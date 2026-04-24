Veliki planinarsko-penjački spektakl na Perunu: Očekuje se do 400 ljubitelja prirode

Planinarsko društvo Perun iz Podstrane organizira dvodnevni program pod nazivom "Dan društva PD Perun", koji će se održati 25. i 26. travnja 2026. godine. Riječ je o vikendu posvećenom prirodi, druženju, penjanju i planinarenju, a organizatori najavljuju sadržajan program za članove društva, penjače, planinare, obitelji i sve ljubitelje boravka na otvorenom.

Prvi dan, u subotu 25. travnja, rezerviran je za Penjački kamp Perun 2026., dok će se u nedjelju 26. travnja održati planinarski dio programa i proslava Dana društva.

Penjački kamp u revijalnom tonu

Subotnji program bit će posvećen penjanju, druženju i kampiranju. Organizatori najavljuju cjelodnevno penjanje u revijalnom tonu, uz hranu, piće, glazbu i mogućnost kampiranja u šumi.

Predsjednik Planinarskog društva Perun, Zvonimir Marušić, ističe da se ideja o kampu razvijala godinama. "Sam kamp se vrti kao ideja već neko vrijeme, ali trebalo je nekoliko godina da se sve stabilizira. Malo se takvih stvari događa u Dalmaciji, a Dalmacija je puna penjača i šteta je što takvih događanja nema više", kazao nam je Marušić.

Na kamp su pozvani natjecatelji koji će sudjelovati u revijalnom penjačkom programu, ali i svi ostali zainteresirani posjetitelji. "Pozvani su natjecatelji koji će se u revijalnom tonu natjecati, a imamo i neke nagrade. Pozvali smo i sve ostale zainteresirane, a naša ekipa penjača osiguravat će one koji nisu penjači. Sve će biti popraćeno toplim obrokom", dodao je.

Nedjeljni program donosi klasičnu planinarsku priču PD-a Perun. Predviđene su vođene ture, via ferrata, sportsko penjanje, izložba fotografija te planinarski ručak. "U nedjelju idemo u naše rute, organiziramo druženje, ture, izložbu fotografija i tko god želi, može nam se pridružiti", poručio je Marušić. Organizatori naglašavaju da je događanje otvoreno za sve ljubitelje prirode, bez obzira na prethodno iskustvo u planinarenju ili penjanju.

Društvo s oko 150 članova i snažnim radom s djecom

Planinarsko društvo Perun danas broji oko 150 članova, među kojima je i oko 50 djece. Poseban naglasak društvo stavlja na rad s najmlađima, kroz dječje planinarske škole koje prate trajanje školske godine. "PD Perun sada ima oko 150 članova i oko 50 djece. Organiziramo dječje planinarske škole koje prate trajanje školske godine. Članovi su uglavnom iz Podstrane, Splita i okolice", kazao je Marušić. Društvo je, prema njegovim riječima, reorganizirano 2013. godine, nakon razdoblja stagnacije.

"2013. je reorganizirano kao društvo, a glavni pokretači bili su ljudi koji su htjeli penjati. Da bi se to realiziralo, morali smo imati jedan vid udruge. Skupila se ekipa koja je reorganizirala PD Perun i ponovno aktivirala društvo koje je bilo u stagnaciji", prisjetio se Marušić.

Očekuje se nekoliko stotina posjetitelja

Organizatori očekuju velik odaziv tijekom oba dana programa. Prema procjenama, kroz subotu i nedjelju na Perunu bi se moglo okupiti između 300 i 400 sudionika i posjetitelja.

"Okvirno očekujemo 300 do 400 ljudi u dva dana", zaključio je Marušić. Događaj će se održati oko blagdana svetog Jure, što je, kako ističu iz PD-a Perun, razdoblje koje tradicionalno biraju za okupljanje i proslavu društva. Sve dodatne informacije dostupne su u opisu događaja, kao i putem društvenih mreža PD Perun Podstrana.