VIDEO Bulj u studiju s Dalijom Orešković i Baukom, govorio o HOS-u, braniteljima, Veselinu Šljivančaninu

Saborski zastupnik i gradonačelnik Sinja, Miro Bulj, objavio je na društvenim mrežama video sa svog gostovanja na tribini u organizaciji Srpskog privrednog društva Privrednik.

Kako je naveo u opisu objave, na tribini je sudjelovao zajedno s Dalijom Orešković i Arsenom Baukom, a u svom izlaganju dotaknuo se tema vezanih uz HOS, hrvatske branitelje te ratnu simboliku.

Osvrnuo se na pitanje crvene zvijezde, spominjući i Veselina Šljivančanina, čime je dodatno otvorio raspravu o simbolima iz razdoblja Domovinskog rata i njihovoj percepciji u javnosti.

Objavom videa Bulj je pozvao građane da pogledaju njegovo izlaganje, koje je već izazvalo reakcije na društvenim mrežama, gdje se rasprava o ovim temama često intenzivira.