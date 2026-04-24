Preminuo bivši nogometaš, igrao je protiv Hajduka na Poljudu

Bivši nigerijski reprezentativac Michael Eneramo preminuo je u 40. godini od posljedica srčanog udara na nogometnom terenu.

Prema navodima nigerijskih medija, Eneramo se srušio tijekom utakmice, a suigrači su ga pokušali oživjeti, ali bezuspješno. Hitno su ga prevezli u bolnicu, ali nije mu bilo spasa. Vijest je potvrdio i glavni tajnik Nigerijskog nogometnog saveza Mohammed Sanusi.

- Ovo je strašno. U ovom trenutku ne pronalazim riječi. Mogu se samo moliti da mu Bog podari vječni mir, a njegovoj obitelji i cjelokupnoj nigerijskoj nogometnoj zajednici snagu da izdrže ovaj gubitak - rekao je Sanusi.

Profesionalnu karijeru završio je 2018., ali je nastavio rekreativno igrati nogomet. U igračkoj karijeri je nastupao za turske velikane poput Bešiktaša, Bašakšehira i Sivasspora, a za nigerijsku reprezentaciju nastupio je 11 puta i zabio tri gola u razdoblju od 2009. do 2010. godine.

Zanimljivo, Eneramo je zaigrao protiv Hajduka u Splitu 10. listopada 2013. kada je gostovao Beškitaš, piše 24 sata.