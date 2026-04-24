Valentina Miletić: 'Nije ugodno čitati što sam s 19 godina govorila o dečku s kojim sam tad bila...'

Hrvatska radiotelevizija (HRT) ovog je tjedna predstavila voditelje svoje nadolazeće emisije Americana koja će pratiti sve događaje vezane uz Svjetsko nogometno prvenstvo - Marka Šapita i Valentinu Miletić.

Tako poznata sportska novinarka i voditeljica emisije MaxSporta odlazi na svojevrsnu privremenu posudbu na HRT za vrijeme nadolazećeg svjetsko prvenstva.

Miletić je ranije radila na HNTV-u, a onda je prešla na MaxSport. Bila je i 'Kraljica Dalmacije, a mnogi nisu znali da se dugo bavila borilačkim sportovima, piše Story.

'Borilački sportovi su mi itekako poznat teren jer sam dobar dio života provela upravo u borilačkom sportu (cijelu osnovnu i srednju školu). Konkretno u kickboxingu i smatram da me baš taj sport dosta formirao kao osobu. Što se MMA tiče, znala sam osnove prije početka suradnje s FNC-om, ali nisam to aktivno pratila i o borcima sam znala malo i ništa. Čak smo se zezali na prvom sastanku na moj račun jer mi je osnivač i predsjednik FNC-a Dražen Forgač rekao da je prvo što mu je izbacilo kad me guglao bila moja izjava s Podcast Inkubatora o tome kako MMA ne pratim (haha), ali da su mu s druge strane rekli da sam veliki profesionalac i da ću se spremiti ako se odlučim ući u tu priču. Tako je i bilo, ja sam to prihvatila jer sam vidjela da ljudi imaju jasnu viziju o tome što žele i kako do toga, a kad to postoji, priča mora biti uspješna. Meni je jako bitno da ja osobno vjerujem u projekt na kojem se odlučim raditi jer bez toga, piši propalo. Već su se na prvom live eventu prošle godine u Beogradu svi iznenadili koliko dobro baratam materijom. U ovom poslu je priprema sve i nema tu neke filozofije. Koliko se dobro spremiš, toliko ćeš dobro i odraditi', rekla je u intervjuu za Večernji list u kolovozu 2024.

Na pitanje je li od malena pokazivali interes prema sportu ili ste slučajno završili u ovoj novinarskoj rubrici, odgovorila je da kod nje ništa nije slučajno.

'Od malena sam u sportu. Doslovno od svoje pete godine i baš sam se aktivno natjecateljski bavila sportom sve do faksa, a onda su neke druge stvari prevagnule. Jednostavno ne volim ništa raditi na pola i kad sam osjetila da nisam više 100 posto unutra, prestala sam i cilj je bio profilirati se na području sportskog novinarstva. Nije bilo niti malo lako i u početku moraš moliti za priliku, praksu, što god, i raditi stvari koje ti nisu zanimljive za praktički nikakve novce s idejom da će se ako si dovoljno uporan i dobar nešto negdje otvoriti. Tako je i bilo i ja se i dan-danas vodim tom idejom. Moraš imati viziju, plan i malo hrabrosti', rekla je.

Na pitanje o njenim bivšim ljubavnim vezama s dvojicom poznatih sportaša, odgovorila je: 'Piše se i danas o nečem što je bilo prije 10-15 godina i to mi je suvišno uopće komentirati. Iskreno, trudim se to ignorirati, ali da je ugodno i da je normalno da ja u 2024. čitam o nečem što sam izjavila 2010. sa svojih 19 godina, o dečku s kojim sam tad bila, pa baš i nije, ali danas se za klikove svašta radi. Privatni život, sigurno nikad više neću javno komentirati.'