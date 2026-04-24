Valentina Miletić: 'Nije ugodno čitati što sam s 19 godina govorila o dečku s kojim sam tad bila...'

Poznata sportska novinarka bila je i 'Kraljica Dalmacije, a mnogi nisu znali da se dugo bavila borilačkim sportovima

Hrvatska radiotelevizija (HRT) ovog je tjedna predstavila voditelje svoje nadolazeće emisije Americana koja će pratiti sve događaje vezane uz Svjetsko nogometno prvenstvo - Marka Šapita i Valentinu Miletić.

Tako poznata sportska novinarka i voditeljica emisije MaxSporta odlazi na svojevrsnu privremenu posudbu na HRT za vrijeme nadolazećeg svjetsko prvenstva.

Miletić je ranije radila na HNTV-u, a onda je prešla na MaxSport. Bila je i 'Kraljica Dalmacije, a mnogi nisu znali da se dugo bavila borilačkim sportovima, piše Story.

'Borilački sportovi su mi itekako poznat teren jer sam dobar dio života provela upravo u borilačkom sportu (cijelu osnovnu i srednju školu). Konkretno u kickboxingu i smatram da me baš taj sport dosta formirao kao osobu. Što se MMA tiče, znala sam osnove prije početka suradnje s FNC-om, ali nisam to aktivno pratila i o borcima sam znala malo i ništa. Čak smo se zezali na prvom sastanku na moj račun jer mi je osnivač i predsjednik FNC-a Dražen Forgač rekao da je prvo što mu je izbacilo kad me guglao bila moja izjava s Podcast Inkubatora o tome kako MMA ne pratim (haha), ali da su mu s druge strane rekli da sam veliki profesionalac i da ću se spremiti ako se odlučim ući u tu priču. Tako je i bilo, ja sam to prihvatila jer sam vidjela da ljudi imaju jasnu viziju o tome što žele i kako do toga, a kad to postoji, priča mora biti uspješna. Meni je jako bitno da ja osobno vjerujem u projekt na kojem se odlučim raditi jer bez toga, piši propalo. Već su se na prvom live eventu prošle godine u Beogradu svi iznenadili koliko dobro baratam materijom. U ovom poslu je priprema sve i nema tu neke filozofije. Koliko se dobro spremiš, toliko ćeš dobro i odraditi', rekla je u intervjuu za Večernji list u kolovozu 2024.

Na pitanje je li od malena pokazivali interes prema sportu ili ste slučajno završili u ovoj novinarskoj rubrici, odgovorila je da kod nje ništa nije slučajno.

'Od malena sam u sportu. Doslovno od svoje pete godine i baš sam se aktivno natjecateljski bavila sportom sve do faksa, a onda su neke druge stvari prevagnule. Jednostavno ne volim ništa raditi na pola i kad sam osjetila da nisam više 100 posto unutra, prestala sam i cilj je bio profilirati se na području sportskog novinarstva. Nije bilo niti malo lako i u početku moraš moliti za priliku, praksu, što god, i raditi stvari koje ti nisu zanimljive za praktički nikakve novce s idejom da će se ako si dovoljno uporan i dobar nešto negdje otvoriti. Tako je i bilo i ja se i dan-danas vodim tom idejom. Moraš imati viziju, plan i malo hrabrosti', rekla je.

Na pitanje o njenim bivšim ljubavnim vezama s dvojicom poznatih sportaša, odgovorila je: 'Piše se i danas o nečem što je bilo prije 10-15 godina i to mi je suvišno uopće komentirati. Iskreno, trudim se to ignorirati, ali da je ugodno i da je normalno da ja u 2024. čitam o nečem što sam izjavila 2010. sa svojih 19 godina, o dečku s kojim sam tad bila, pa baš i nije, ali danas se za klikove svašta radi. Privatni život, sigurno nikad više neću javno komentirati.'

