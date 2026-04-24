Završena montaža čelične krovne konstrukcije na dvorani u Podstrani: Slijedi izvedba krova s tri sportska terena

Izgradnja Sportske dvorane hrvatskih branitelja u Podstrani ušla je u novu, iznimno važnu fazu. Uspješno je dovršena montaža čelične krovne konstrukcije, čime su stvoreni svi preduvjeti za nastavak radova na izvedbi armirano-betonskog krova.

Radove je danas obišao načelnik Općine Podstrana Mijo Dropuljić, koji je tom prilikom izrazio zadovoljstvo dosadašnjim napretkom projekta te naglasio važnost ove faze u ukupnoj dinamici izgradnje.

„Dovršetkom montaže čelične krovne konstrukcije napravljen je velik i značajan iskorak u realizaciji ovog projekta. Riječ je o tehnički zahtjevnom zahvatu koji je uspješno izveden, a sada slijedi nova faza – izrada armirano-betonskog krova. Posebno me veseli što će upravo taj krov imati dodatnu funkciju, jer će na njemu biti uređena tri sportska terena – dva košarkaška i jedno nogometno igralište. Time ova dvorana dobiva dodatnu vrijednost i postaje jedinstven prostor za sport i rekreaciju“, istaknuo je načelnik.

Nakon završetka čelične konstrukcije, radovi se nastavljaju izvedbom slojeva krova koji uključuju armirano-betonsku ploču te sve potrebne izolacijske i završne sustave. Riječ je o jednoj od ključnih faza koja će dodatno definirati izgled i funkcionalnost buduće dvorane.

Projekt izgradnje Sportske dvorane hrvatskih branitelja jedan je od najvećih infrastrukturnih zahvata u području sporta u Podstrani, a njegovim dovršetkom osigurat će se kvalitetni uvjeti za sport, rekreaciju i razvoj mladih.

Kontinuiranim ulaganjima u sportsku infrastrukturu Općina Podstrana potvrđuje svoju usmjerenost na podizanje kvalitete života svojih mještana te stvaranje modernih i dostupnih sadržaja za sve generacije.