Jeremijin grob na Lovrincu je zapušten i obrastao: "Bude mi teško pa neka zapalim svijeću i ostavim cvijet"

Na Badnjak 2021. godine preminuo je splitski beskućnik, 52-godišnjiSahranjen je tek nakon gotovo mjesec dana, zahvaljujući Splićanima koji su se organizirali i prikupili sredstva za njegov posljednji ispraćaj.

Na sprovodu su bila i dvojica splitskih svećenika, don Jozo Čirko i don Ante Žderić, koji su se aktivno uključili u ovu spontanu akciju.

Na njegov križ položeni su šalovi Hajduka i KK Splita, a njegova majka je kroz suze tada govorila: “Neka mome sinu na grobu piše da je bio Torcida, da je živio za Hajduk”.

Više od četiri godine nakon sahrane, Jeremijin grob danas je potpuno zapušten i obrastao u travu.

“U blizini mi je pokopana rodbina. Bude mi žao kad vidim pa ponekad donesem i upalim svijeću ili ostavim cvijet. Sve skupa tužno”, govori nam čitatelj.