Policija identificirala djecu koja su bacala kamenje na Žnjanu: Uključuje se i socijalna služba

Nakon što su čitatelji Dalmacije Danas upozorili na navodno ponavljajuće incidente na području Puta Radoševca i šetnice Ivana Pavla II na Žnjanu u Splitu, oglasila se policija te potvrdila kako su poduzete konkretne mjere.

Podsjetimo, građani su izrazili zabrinutost zbog, kako tvrde, učestalog neprimjerenog ponašanja maloljetnih osoba koje su navodno bacale kamenje prema prolaznicima i šetnici. Prema njihovim navodima, slični incidenti događali su se i ranije, a unatoč intervencijama policije, problem se, kako tvrde, ponavljao.

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske izvijestili su kako su odmah po zaprimanju informacija pokrenuli postupak utvrđivanja identiteta osoba sa snimke.

"Nakon smo nekoliko sati od zaprimanja informacije utvrdili smo njihov identitet i da se radi se o djeci mlađoj od 14 godina u odnosu na koje se ne mogu pokrenuti prekršajni, ni kazneni postupci. Njihovi roditelji su pozvani da pristupe u policijsku postaju zajedno s djecom. Obavljeni su razgovori s djecom uz nazočnost roditelja", kažu nam iz PU splitsko-dalmatinske.

O svemu će biti obaviješten i Hrvatski zavod za socijalni rad, kažu iz splitske policije, koji će poduzeti daljnje mjere iz svoje nadležnosti.

Policija ističe kako do sada nisu zaprimili prijave oštećenja imovine koje bi se mogle povezati sa snimljenim događajem, no pozivaju građane da im se jave ukoliko smatraju da su oštećeni.

"Pozivamo građane da nam se obrate ukoliko smatraju da je njihova imovina oštećena tijekom snimljenog događaja", pozivaju iz PU splitsko-dalmatinske.