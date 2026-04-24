Isti otac: Alen Nižetić predstavlja novi spot u kojem je okupio brojna poznata imena, a posebnu ulogu dobio je i njegov sin

"Ovo je pjesma koja govori o ljubavi, o zahvalnosti i o onim ljudima koji nas drže čvrsto kroz život i koje ne smijemo pustiti unatoč svemu. Cijela glazbena priča nastala je u prekrasnoj atmosferi, a posebno mi je drago što su u spotu sudjelovali moji prijatelji Dražen Zečić, Jole, dečki iz Dalmatina, Petar Dragojević, Pero Panjković, Pero Pilić... ali i moji sinovi i njihovi prijatelji koji glume nas iz mlađih dana", poručio je Alen Nižetić.

Priča o nesretnoj ljubavi iz mladosti

Glazbu za pjesmu potpisuje Zoran Trubić, dok su tekst zajedno napisali Trubić i Nižetić. Aranžman i produkciju potpisuje Hrvoje Domazet, koji je, kaže Alen, pjesmi dao "moderan, ali i dalmatinski osjećaj koji nosi u srcu".

Iako bi se naslov mogao učiniti vrlo osobnim, Nižetić pojašnjava: "Moja supruga jest žena mog života, ali ova pjesma nije autobiografska. Nastala je iz različitih priča koje čujem oko sebe, o propuštenim ljubavima, o greškama iz mladosti, o onim trenucima kad shvatiš što si imao tek kad to nestane."

Sjajna ekipa u spotu, Jole se savršeno uklopio u ulogu konobara

Na snimanju spota Alen je okupio brojna poznata lica. "Naše prijateljstvo traje godinama. Jolu znam više od tri desetljeća, savršeno je utjelovio konobara u spotu. Dečki iz Dalmatina su moji dugogodišnji prijatelji s kojima sam nekad svirao u Tutti Frutti bendu. Petra Dragojevića znam isto jako dugo, a u zadnje vrijeme mu i autorski radim pjesme. Sa Zečićem sam igrao i nogomet…" prisjeća se Nižetić kojem je jako drago da su se svi uspjeli okupiti.

Snimanje ga je, kaže, podsjetilo na vremena kada su se glazbenici družili danima oko festivala poput Zadar Festa i Splitskog festivala.

Isti otac

Alen je ponosni otac dvojice sinova, Tonija i Karla, a sa suprugom Helenom u braku je više od tri desetljeća. Iako je iza njega bogata karijera, naglašava kako mu je obitelj uvijek bila, i ostala, na prvom mjestu. "Obitelj je ispred svega. To je stup koji drži sve. Karijera mora postojati, ali ne može biti ispred obitelji", poručuje pjevač kojem je veoma drago da je u novom spotu uspio povezati oboje. Oba sina pojavljuju se u spotu.

Toni se 2020. godine pojavio i u spotu za očevu pjesmu "Lete uspomene", a glavna uloga u novoj glazbenoj priči ovog je puta pripala Karlu Nižetiću.

Spot je realizirao NexGen Studio, a režiju potpisuje Katarina Rak, koja je pjesmi dala snažan emotivni vizualni identitet.

Na kraju, Alen poručuje: "Nadam se da će ‘Žena mog života’ doprijeti do vas baš onako kako je nastala - iskreno i od srca. Uživajte!"