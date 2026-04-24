Vrgorac slavi svoju najslađu zvijezdu: Dan vrgoračkih jagoda privukao brojne posjetitelje, stigao i ministar Vlajčić

Vrgorac, grad poznat po bogatom i plodnom polju te prepoznatljivim poljoprivrednim kulturama, ovog petka slavi svoju najpoznatiju zvijezdu – vrgoračku jagodu. Iako su se prve jagode već pojavile na tržnicama, upravo su danas posjetitelji imati priliku kupiti ih iz prve ruke, izravno od proizvođača i po najpovoljnijim cijenama, u sklopu manifestacije Dan jagoda.

Program je počeo ujutro od 8:00 sati kod gradske fontane, gdje se do 12:00 sati održavala prodaja svježih vrgoračkih jagoda, uz prezentaciju suvenira s motivima jagoda koje priprema Učenička zadruga Bušin. Prodaja jagoda nastavila se i u večernjim satima od 18:00 sati kada je počeo i bogat zabavno-edukativni program u kojem je uživao u ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić sa svojom pratnjom.

