Teška nesreća na našem otoku: Vatrogasci rezali lim da spase trudnicu, stigao i helikopter

"Kad smo stigli vidjeli smo da su se sudarila tri automobila. Trudnica je ostala zarobljena u jednom vozilu i rezali smo lim da je izvučemo. Nju je preuzeo liječnički tim helikoptera Hitne pomoći te su odletjeli za KBC Rijeka", ispričao je to za 24 sata Marin Brčić, zapovjednik JVP-a Mali Lošinj čiji su vatrogasci u petak poslijepodne izašli na intervenciju.

Kako je potvrdila PU primorsko-goranska, sudar je dojavljen u 18.30 sati u mjestu Ustrine između Osora i Beleja na otoku Cresu. Prema prvim informacijama, osim trudnice, ozlijeđen je još jedan čovjek. Jedno od vozila ima slovenske tablice.

- Očevid je u tijeku - kažu iz policije.

Promet je ondje i dalje zatvoren za sva vozila.

- Zbog prometne nesreće na otoku Cresu prekinut je promet državnom cestom između mjesta Osor i Belej (DC100) - navode iz Hrvatskog autokluba.