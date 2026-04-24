U Konjskom uskoro sanacija važne prometnice: Kreće priprema projekta

Ravnatelj Županijske uprave za ceste Split Petar Škorić, zajedno sa suradnicima i geodetima, u pratnji predstavnika Općine Klis te predsjednika Mjesnog odbora Konjsko Petra Jurčevića, obišao je dionicu prometnice kroz Konjsko za koju se priprema projekt sanacije.

Riječ je o dionici županijske ceste ŽC 6115, od raskrižja s državnom cestom D56, u ukupnoj duljini od približno 2 kilometra. U tijeku su pripremne aktivnosti za pokretanje postupka javne nabave radova, čija se realizacija planira tijekom ove godine.

Projekt sanacije usklađen je s prijedlozima Općine Klis i načelnika Jakov Vetma, a uključuje izgradnju nogostupa te dodatna prometno-tehnička rješenja prilagođena novim okolnostima, osobito povećanom prometnom opterećenju teretnih vozila iz kamenoloma.

Financiranje projekta predviđeno je kroz zajedničko sudjelovanje ŽUC-a i Općine Klis.

Ovim zahvatom unaprijedit će se sigurnost svih sudionika u prometu, povećati protočnost te podići kvaliteta života stanovnika naselja Konjsko.