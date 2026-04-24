Održan panel na temu “Gdje je budućnost vrgoračke jagode?”

U sklopu navedene manifestacije održan je panel na temu “Gdje je budućnost vrgoračke jagode”, na kojem je sudjelovao ministar poljoprivrede David Vlajčić sa suradnicom Sandrom Zokić, ravnateljicom Uprave za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište u Ministarstvu poljoprivrede, te dr. sc. Mira Radunić, znanstvenica s Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša Split.

Uz moderatore i proizvođače jagoda Matu Ercega i Berislava Govorka.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Uvodno se prigodnim riječima obratio gradonačelnik Grada Vrgorca Mile Herceg te ministar David Vlajčić, koji je prisutnima iskazao interes za pomoć od strane Ministarstva u rješavanju problematike uzgoja jagode na vrgoračkom području te zaštite proizvoda.

Mate Erceg sudjelovao je kao najveći proizvođač jagoda u Vrgorcu, te Berislav Govorko, predsjednik Udruge Vrgoračka jagoda, koji je moderirao panel.

Prisutnima se također obratila Sandra Zokić, koja je predstavila mjere ruralnog razvoja i programe kojima Ministarstvo može pomoći proizvođačima jagoda te naglasila da je udruživanje u zadruge ili proizvođačke organizacije ključno za očuvanje proizvodnje i plasmana proizvoda, s obzirom na to da se radi o malim proizvođačima i malim proizvodnim površinama.

Dr. sc. Mira Radunić istaknula je da je jedan od vidova boljeg plasmana i prepoznatljivosti vrgoračkih jagoda na tržištu upravo zaštita zemljopisnog podrijetla vrgoračke jagode.

Vezano uz navedeno, Institut za jadranske kulture uz potporu Ministarstva poljoprivrede , grada Vrgorca i županije Splitsko dalmatinske prije nekoliko godina proveo je projekt “Vrgoračka jagoda – lokalni proizvod za globalno tržište”, temeljem kojega je izrađena specifikacija proizvoda vrgoračka jagoda za zaštitu zemljopisnog podrijetla.

Ministar je zaključio da je Ministarstvo spremno pomoći u realizaciji navedenog iskoraka, koji će dodatno pozicionirati prepoznatljivost vrgoračke jagode.