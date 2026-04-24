SPLIT - SPARTAK 93-83: Pobjeda Splita za kraj ABA lige

Košarkaši Splita i Spartaka danas su od 19 sati igrali utakmicu 10. kola AdmiralBet ABA lige, a Žuti su kraj u ABA ligi zaključili pobjedom od 93:83 na Gripama. Prva i treća četvrtina pripale su domaćinima (28:21, 30:15), dok su druge dvije otišle na stranu gostiju (14:20, 21:27).

Najučinkovitiji igrač Splita bio je Stephens s 15 poena, 5 skokova, 1 asistencijom i 2 blokirane lopte, a potom Cosey s 13 poena, 3 skoka, 9 asistencija i 1 ukradenom loptom; Myers s 13 poena, 2 skoka, 3 asistencije i 1 ukradenom loptom; Jordano s 13 poena, 1 skokom, 1 asistencijom i 1 blokom; Perasović s 12 poena, 2 skoka i 1 asistencijom; Wiggins s 8 poena, 7 skokova, 1 asistencijom i 2 ukradene lopte; Svoboda sa 7 poena, 1 skokom i 1 ukradenom loptom; Dragić sa 6 poena, 11 skokova, 3 asistencije i 1 ukradenom loptom; Anticevich s 3 poena, 3 skoka, 1 asistencijom i 2 ukradene lopte; Sikirić s 3 poena i 2 skoka; Marinelli s 1 asistencijom i 1 ukradenom loptom te Drežnjak.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Split će iduću utakmicu odigrati 26. travnja protiv Šibenke u sklopu 31. kola SuperSport Premijer lige na Gripama.