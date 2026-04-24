KK Split se pobjedom oprostio od ABA lige: Treneri otvoreno o dojmovima

Košarkaši KK Splita oprostili su se od ABA lige pobjedom nad KK Spartakom, a nakon utakmice treneri su iznijeli potpuno različite dojmove.

Trener Splita Miodrag Rajković istaknuo je zadovoljstvo energijom svoje momčadi, posebno s obzirom na gust raspored.

“Imali smo energiju, čestitam timu na tome jer nam je ovo bila osma utakmica u posljednjih osamnaest dana. Nismo zadovoljni epilogom u ABA ligi, ali časno smo se oprostili ovom pobjedom nad Spartakom. Okrećemo se prvenstvu Hrvatske u kojem su nam najviše moguće ambicije. Želimo vratiti samopouzdanje ekipi i iz tog aspekta ova nam je pobjeda važna”, poručio je Rajković.

S druge strane, trener Spartaka Vladimir Jovanović nije skrivao nezadovoljstvo pristupom svoje momčadi.

“Nisam zadovoljan pristupom mog tima. Morat će se moji igrači dobro zamisliti, to nikada nisam rekao na konferenciji za tisak. Baš sam ljut, možda ovo nije ni pedagoški ni psihološki, ali me ne zanima. Jednostavno, ljut sam. Cijeli klub daje sve od sebe i ne želim da ovako izgledamo. Nije stvar u rezultatu ili pobjedi, već u načinu”, rekao je Jovanović.

Dodao je i kako Splitu čestita na zasluženoj pobjedi te im je poželio povratak u ABA ligu.

“Splitu čestitam, imali su pravi pristup kakav smo mi trebali imati. Želim Splitu da se što prije vrati u ABA ligu, jer za sve što je Split dao košarci… ako oni ne zaslužuju biti unutra, onda ne zaslužuje nitko”, zaključio je trener Spartaka.