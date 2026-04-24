"Moj prvi klijent odmah mi je potvrdio da ovo mora postojati." Tko je Branka Murat, žena koja je vrlo lako spojila ljekarničko znanje, sportski mentalitet i snažan društveni angažman?

Branka Murat spojila je ljekarničko znanje, sportski mentalitet i snažan društveni angažman u priču koja je prerasla u Suplementu — mjesto zamišljeno kao savjetovalište, edukacijska platforma i drukčiji prostor za team building. Iza nje su godine rada u ljekarništvu, profesionalno veslanje, brojne edukacije i iskustvo rada s ljudima, a danas sve to koristi kako bi promovirala odgovorniji pristup zdravlju i suplementaciji.

U razgovoru za Dalmaciju Danas govori o tome što ju je potaknulo da pokrene vlastiti obrt, zašto je važno razlikovati znanje od buke na tržištu, koliko su je oblikovali sport, obitelj i društveni angažman te kakvu Suplementu želi graditi u godinama koje dolaze.

Za početak, tko je Branka Murat izvan titula i funkcija — što biste danas rekli da vas najtočnije opisuje: ljekarnica, edukatorica, sportašica, poduzetnica ili društveno angažirana žena?

- Vjerujem da me najtočnije opisuje ona posuđenica "people person". Baš volim biti i raditi s ljudima. Svaki svoj angažman doživljavam kao društveni jer stalno gledam širu sliku. U sportu računam da će svako dijete s usađenom dobrom navikom to ponijeti u život i sutra u svoju obitelj. U svim savjetovanjima i edukacijama računam s tim da će klijent "ponijeti" doma promjenu nabolje za sebe i svoju obitelj. A zdrav pojedinac i obitelj temelj su zdrave zajednice. Zato se trudim da kao stručnjak za suplementaciju i cjelokupan pristup zdravlju uvijek dam sve od sebe.

Na svojoj stranici kažete da su vam inspiracija ljudi i da je Suplementa "oaza svega što volite". Kada se dogodio onaj konkretan trenutak u kojem ste odlučili: sad idem otvoriti nešto svoje?

- Dulje vrijeme imam želju otvoriti nešto svoje i da se to "nešto" bavi zdravljem, suplementima, aktivnostima... Više od 10 godina. Dogodilo se baš sada jer su se akumulirali i znanje i iskustvo i stručnost i s te strane sam mirna. Ali uči se uvijek. S druge strane, suprug mi je bio iznimno velika podrška da precizno formiram usluge koje ću ponuditi i da moja silna želja dobije oblik za javnost. Tako me "pogurao" u pravom smjeru. U konačnici, radi se o uslugama koje godinama radim kroz razne angažmane, a sada su na jednom mjestu.

Iza vas je 14 godina rada u ljekarništvu, iskustvo s dodacima prehrani, edukacijama i zdravstvenom skrbi. Što vas je taj rad naučio o ljudima, a što o rupama u sustavu zbog kojih ste osjetili potrebu pokrenuti Suplementu?

- Kroz svoju karijeru uvjerila sam se da ljudi žele znati, cijene znanje, ali često ne traže znanje aktivno, nego uzmu što im se servira. A servira se svašta, putem raznih kanala, a posebno medija. U posljednje vrijeme velik izazov za ispravnu suplementaciju predstavlja umjetna inteligencija, na koju ljudi često gledaju bez kritike i provjere. Sustav, kao i svaki, ima rupa. Posebno me bole one koje zakidaju ljude za dobivanje kvalitetne usluge. Prenatrpane bolnice, preopterećeni zdravstveni djelatnici i nekakvi apsurdi poput, primjerice, dugog čekanja rezultata Papa testa. Sve me to dodatno potiče i gura da u Suplementi ponudim što konkretniju uslugu. Misija mi je kroz edukacije liječnicima što više približiti benefite ispravne suplementacije. Tu je nedavno napravljen velik iskorak osnivanjem Hrvatskog društva za suplementaciju u medicini, s kojim surađujem kad god se ukaže prilika.

Suplementa nije zamišljena samo kao savjetovalište, nego i kao platforma za edukacije i drukčiji team building. Zašto ste baš taj spoj zdravlja, znanja i zajedničkog iskustva prepoznali kao svoju nišu?

- Baš sam kod javnog predstavljanja usluga koje nudim u Suplementi izrazitu pažnju posvetila pitanju koje sam kritički nazvala: "Odakle baš meni pravo da takve usluge ponudim?" Ispunjenih 20 godina, što u profesionalnom sportu, što u raznim rekreativnim aktivnostima. Predan, strastven rad u ljekarni, stalno istraživanje novih znanstvenih saznanja u suplementaciji i medicini, društveni angažman, klupski angažman, sudjelovanje na velikom broju stručnih skupova, predavanje na zdravstvenom učilištu itd. Sve je to snažno utjecalo na mene i oblikovalo moju stručnost. Uz to sam od najpredanijih ljudi iz svih segmenata dogovorila više od 90 partnera za team buildinge. I tu smo, s tri vrlo konkretne usluge.

Koliko je u nastanku Suplemente bilo osobne hrabrosti, a koliko profesionalnog prkosa prema površnom pristupu suplementima i "brzim rješenjima" koji danas dominiraju tržištem?

- Osobnih ideja i želja bilo je mnogo. Hrabrosti je bilo jako puno, ali sam je akumulirala neko vrijeme. 😁 Jako su mi se miješale misli: "Možda da još malo pričekam" i "Bože, pa gdje ovo ide, ljudi kupuju i stvari koje se prodaju bez deklaracije, slušaju ChatGPT". Tako da, bravo za pitanje, bilo je profesionalnog prkosa, barem 20 posto. Moj prvi klijent u savjetovanju bio je gospodin s onkološkom dijagnozom koji je 800 eura potrošio na proizvode koji mu ne trebaju i nije znao što će s njima. I odmah mi je potvrdio da je Suplementa baš ondje gdje treba biti.

Vaš sportski put snažno vas definira. Kojim ste se sportom bavili profesionalno, što vam je upravo veslanje dalo kao čovjeku i koliko danas taj sportski mentalitet unosite u posao i rad s klijentima?

- Veslanje je moj sport i nevjerojatno je puno utjecalo na moj život. Trener Luka meni je učinio ono što je učinio i mnogima. Kao "treći roditelj", usadio nam je vrhunske radne i životne navike. Jako puno tog mentaliteta unosim u posao i uvijek s klijentima radim tako da im objasnim da ništa ne ide i ne mora ići preko noći i da sve možemo, ali sistematično i predano. Nekad sam kao veslačica-ljekarnica u autobusu na putu za regate "spašavala" grčeve, tjerala kolege da se hidriraju itd. Danas sam stalna podrška i djeci i vrhunskim sportašima. Trenutno u Mornaru imamo i potencijalne olimpijce i ništa ne želimo prepustiti slučaju. Stvorili smo prekrasnu i zdravu zajednicu za djecu početnike, veslače natjecatelje, vrhunske sportaše i veterane. Obitelj!

Uz profesionalno veslanje, spominjete planinarenje, penjanje i padobranstvo. Otkud ta potreba za pomicanjem granica — i je li upravo to razlog zašto vaš team building ima toliko adrenalina, prirode i iskustva, a manje klasične korporativne šminke?

- Znatiželja i vječna znatiželja. Probudim se s mišlju: "Ja bih to probala" i stvarno to napravim. I tako često. Da, to je ključni razlog zašto imam tako puno kolega i partnera za sve te aktivnosti. Prije svega, to su ljudi kojima vjerujem. Imamo posebnu priču. Timovi mogu birati rekreativno, lagano, adrenalinski, ekstremno. Tu smo! Uz to imamo i opcionalnu edukaciju za zdravlje tima. Filozofija je: "Zdrav tim je uspješan tim."

U javnom prostoru angažirali ste se i politički i društveno — od Dicma do Splita i Županijske skupštine. Kada ste prvi put osjetili da nije dovoljno samo raditi svoj posao dobro, nego da morate i javno reagirati na probleme u zajednici?

- Prvi put sam to osjetila u osnovnoj školi. I odmah djelovala. Na eko-kvizove krenula sam već u četvrtom razredu osnovne škole. U eko-udrugama bila sam od sedmog razreda. Razvrstani otpad nosila sam autobusom iz Dicma u Split. U osnovnoj sam djedu previjala ranu na nozi. Uskoro se pridružila i rana od susjede, pa postoperativni šavovi od rođaka... Znala sam upasti na neke javne sjednice političkih stranaka ili udruga samo da naučim kako postupaju i pričaju, da čujem što se događa. Strašno me "zvalo" sve to — odavno.

Bili ste vrlo glasni oko tema poput pomoći žrtvama nasilja i potrebe za uključivijom, transparentnijom zajednicom. Koliko vas je taj društveni angažman oblikovao i kao osobu i kao vlasnicu obrta koji se bavi zdravljem i brigom za ljude?

- Ja sam te svoje stavove i energiju za angažman ponijela iz djetinjstva, već sam nekako bila oblikovana u tom smjeru. A onda me i odgovornost prema biračima, kad je bila riječ o politici, i prema društvu uopće dodatno osnažila. Smatram da je, ako kao društvo ne možemo uključiti, obraniti i zaštititi, upitno što uopće možemo. Tu se prepoznaje snaga zajednice. Kako ti je umirovljenik? Kako ti je bolesnik? Kako ti je žrtva nasilja? To je važno. Jer zdravom, bogatom, moćnom — njemu je dobro svugdje.

U jednom ste javnom predstavljanju govorili o roditeljima, Dicmu i odrastanju između zaleđa i Splita. Koliko su vaši korijeni, obitelj i taj "radni odgoj" zaslužni za to što danas imate potrebu graditi nešto svoje, ali i nešto korisno za druge?

- Moji roditelji beskompromisni su radnici i zaista društveni ljudi. Otac je rano umro, ali nastavilo se njegovim stopama. Toliko se radilo da nismo koristili veliki balkon. Imali smo ga, a nismo imali kad sjesti. Stočarstvo, poljoprivreda itd. Jako me to oblikovalo. Rad i istina nešto su što je za mojim stolom bila tema tada, pa je i danas. Nikada rad nisam doživljavala teškim, nego kao priliku za dokazivanje i razvoj. Promjena koju sam ja u odrasloj dobi unijela u svoj život i komuniciram takav model s klijentima jest da ja ipak koristim balkon. Treba ispraviti neke "krive rijeke" jer kod svakoga ih ima. Balans je izrazito važan za zdravlje i mir.

Danas živimo u vremenu u kojem svi dijele savjete o zdravlju, prehrani i suplementima. Kako vi gradite povjerenje i kako razlikujete ozbiljno, odgovorno savjetovanje od industrije buke i instant-rješenja?

- Istina, ima puno lošeg i površnog. Naravno, uvijek ima i onih pravih profesionalaca. Gradim povjerenje i izdvajam se od prosjeka tako što inzistiram na istini, na provjerenoj informaciji, dokazanoj činjenici. Stalno učim i nadograđujem se i ako ne znam, onda ne pričam. Puno ulažem u znanje, i vremena i novca. Meni je donekle i lako prepoznati odgovorno savjetovanje od marketinške buke jer sam duboko u tome. Ali laicima, nažalost, nije lako i tim više trebaju biti oprezni.

Kad biste morali reći što je vaša najveća misija sa Suplementom u sljedećih pet godina — želite li prije svega razviti posao, mijenjati kulturu brige o zdravlju ili ostaviti neki širi društveni trag u Splitu i Dalmaciji?

- Ako je ikako moguće, ja bih sve. Haha... Da konkretiziram, najviše želim da Suplementa u narednom razdoblju postane mjesto zdravlja, mjesto gdje će klijenti znati da su na sigurnom, mjesto dobrih odluka, mjesto znanja i najposebnijih team buildinga. Uvjerena sam da ću tako ostaviti i ozbiljan društveni trag.