Jakov Vetma podijelio dobre vijesti: Marko prebačen s intenzivne na odjel

Načelnik Općine Klis Jakov Vetma oglasio se na društvenim mrežama s ohrabrujućim vijestima o zdravstvenom stanju svog sina Marka, koji je nakon teškog razdoblja premješten s jedinice intenzivnog liječenja na bolnički odjel.

– Uoči blagdana svetog Marka, naš je Marko premješten s jedinice intenzivnog liječenja na odjel – napisao je Vetma.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Tom prilikom uputio je zahvalu medicinskom osoblju na brizi i predanosti, posebno istaknuvši liječnika Jakova Todorića.

– Od srca hvala medicinskom osoblju na čelu s dr. Jakovom Todorićem na toploj riječi i profesionalnoj skrbi – poručio je.

Vetma je zahvalio i na duhovnoj podršci, naglasivši važnost vjere u teškim trenucima.

– Hvala i dragom Bogu – samo ga je On spasio od puno težih ozljeda. Hvala fra Miru Ančiću, župniku Brštanova, Niskog i Dugobaba, koji ga je posjetio i izmolio Anđele čuvaru s njim – naveo je.

Objava je izazvala brojne reakcije podrške i želje za što bržim oporavkom.