Policija u Trogiru educira mlade: Maturanti učili o odgovornom ponašanju u prometu

Policijska postaja Trogir nastavlja s provođenjem preventivnih aktivnosti - edukacija i predavanja na temu sigurnosti u prometu koje su namijenjene djeci i mladima. Policijski službenici u suradnji s obrazovnim ustanovama i Centrom izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije provode zajedničke projekte koji imaju cilj edukacije i usmjeravanja mladih koji su budući vozači. Cilj je kroz edukativne projekte, razgovore i zajednička druženja osvijestiti mladima koliko je važno poznavati i poštivati prometne propise i pravila, kao uvod u odgovorno i svjesno ponašanje svakog pojedinca.

Tako su maturanti i budući vozači pažljivo slušali i upijali znanja i savjete koje su im u prostorijama edukacijsko-kulturnog centra grada Trogira u petak prenosili policajci. Predavanje koje je uključivalo razne teme vezane uz promet održali su Domagoj Lazić, zamjenik načelnika za promet Policijske postaje Trogir i Aleksandar Šubara, policijski službenik za poslove prevencije. Tijekom razgovora policijski službenici su učenicima nastojali prenijeti ključne poruke upućene mladima i onima koji će tek postati vozači o svakodnevnom ponašanju u prometu i upozoriti ih na najčešće uzroke prometnih nesreća i njihovih posljedica.

Stvarne i iskrene priče koje su podijelili ondje prisutni članovi udruge TOMS ostavile su snažan dojam na sve sudionike. Oni su kroz svoja osobna iskustva ukazali na opasnost i dugotrajne posljedice prometnih nesreća.

Ovakva događanja i edukacije iznimno su važne za našu djecu i mlade. Poticanje, učenje i usmjeravanje mladih kroz sudjelovanje u društvenim aktivnostima, važan je i pozitivan doprinos cijeloj zajednici, ali i sigurnosti prometa na cestama. Naime, jedna od zadaća koju ostvarujemo ovim radom je podizanje razine društvene odgovornosti svakog pojedinca, ali i razine prometne kulture u zajednici što je temelj za bolje i sigurnije stanje na cestama.

Policijski službenici će i dalje samostalno, ali i preko suradnji s drugim institucijama, odgojno-obrazovnim ustanovama, kontinuirano raditi s mladim ljudima i biti osobno i profesionalno uključeni kako na području prometa tako i u drugim društvenim segmentima.