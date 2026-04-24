Na muškarca pale klade, morali su ga spašavati helikopterom

Putem Centra 112 Sisak zaprimljena je danas u 17:23 sati dojava o teško ozlijeđenoj osobi koja se nalazila na nepristupačnom području, nekoliko kilometara iznad sela Svinica. Na osobu su pale klade u šumi, uslijed čega je zadobila teške ozljede i ostala bez svijesti, piše DVD Hrvatska Kostajnica

Na intervenciju su odmah uputili dvije ekipe. Po dolasku na lokaciju, kako navode, suočeni s izrazito zahtjevnim terenom, otežanim transportom i ozbiljnim stanjem unesrećene osobe, voditelj intervencije zatražio je dodatne snage.

Ubrzo su se u akciju uključili i tim hitne medicinske službe iz Hrvatske Kostajnice, kao i vatrogasci iz DVD-a Majur i DVD-a Sunja-Greda Sunja, dok je Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) bila aktivirana i u dolasku. Zajedničkim snagama započet je zahtjevan transport unesrećene osobe kroz teško prohodan teren.

Dodatne poteškoće predstavljali su slaba pokrivenost mobilnim signalom i nedostatak TETRA veze, što je znatno otežalo koordinaciju svih uključenih službi. Unatoč tome, preko zapovjednika DVD-a uspješno su proslijeđene koordinate prema prijavno-dojavnoj jedinici Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za slijetanje helikoptera hitne medicinske službe.

Na kraju je unesrećenu osobu preuzeo tim helikopterske hitne medicinske službe (HEMS), koji ju je prevezao u Zagreb na daljnje liječenje.

U intervenciji je sudjelovalo ukupno 15 vatrogasaca iz tri dobrovoljna vatrogasna društva, tim hitne medicinske službe, posada HEMS-a te pripadnici HGSS-a.

Iz DVD-a Hrvatska Kostajnica zahvalili su svim uključenim službama na brzoj reakciji, iznimnom angažmanu i profesionalnoj suradnji, istaknuvši kako ovakve situacije potvrđuju važnost koordiniranog djelovanja žurnih službi, osobito u zahtjevnim i nepristupačnim uvjetima, piše 24 sata.