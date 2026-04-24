Prvi put u Splitu: U subotu se na Marjanu održava Dan bez ekrana!

U sklopu drugog izdanja manifestacije “Rič po rič: Splitski dani dječje knjige” u organizaciji platforme Split za djecu, u subotu 25.4. se u Dječjem gradu na Marjanu održava Dan bez ekrana.

Od 10 do 12.30 sati djecu svih uzrasta i njihove roditelje/skrbnike čeka besplatni program: kreativno-literarne i glazbene radionice, sportske aktivnosti, pričaonice i razmjena rabljenih dječjih knjiga.

Roditelji će ujedno od psihologinje Žane Pavlović iz Psihološkog centra ‘Svijet dječje psihe’ moći saznati sve što ih zanima o polasku u školu, dok će ih Irena Orlović informirati o Međunarodnoj školi Harfa.

Organiziran je i prijevoz vlakićima od Đardina do Marjana (kraj zoološkog vrta), s polascima u 9.30, 10.00 i 10.30 sati.

Dan bez ekrana - raspored:

10.00 - 10.15 Otvaranje

10.15 - 12.30 Savjetovališni kutak za roditelje: Pitaj psihologinju sve o polasku u školu! (Žana Pavlović, Psihološki centar Svijet dječje psihe)

10.15 - 12.30 Info-kutak o Međunarodnoj školi Harfa (Irena Orlović, Harfa International School Split)

10.15 - 12.15 Sportski program Dišpet (3 - 8 god.)

10.15 - 10.45 Centar glazbe doremiredo: Glazbena radionica ORFF mini (3 - 4 god.)

10.15 - 10.45 Osjeti priču: Interaktivno čitanje priča (1 - 2 god.)

10.15 - 11.15 Anovi moments: Priroda u puzzlama - složi, otkrij, sačuvaj! (4+)

11.00 - 11.30 Centar glazbe doremiredo: Glazbena radionica ORFF 1 (5 - 6 god.)

11.00 - 11.30 Osjeti priču: Interaktivno čitanje priča (2 - 3 god.)

10.15 - 11.15 Edu3Dkacija: Rad 3D olovkama i 3D printerom (4 - 13 god.)

11.30 - 12.30 Glazbeni centar Ljestvica: Zasviraj, zapjevaj, zapleši! (6+)

11.30 - 12.30 Chiara&Co: Radionica unikatnog nakita (4+)

11.45 - 12.30 Fora priča: Jedan savršeno običan dan (0 - 99)

- Svima nam treba odmak od ekrana i opuštanje uz povezujuće aktivnosti; većina programa je koncipirana tako da zajedno sudjeluju djeca i roditelji pa je Dan bez ekrana izvrsna prilika za kvalitetno obiteljsko druženje na jednoj od najljepših lokacija u Splitu! - kazala je organizatorica Romana Ban iz platforme Split za djecu.

Cilj manifestacije “Rič po rič: Splitski dani dječje knjige” je poticanje čitanja djeci od najranije dobi, a četverodnevni program uključuje različite kulturne, edukativne i zabavne aktivnosti.

Predstavljanje slikovnica, susreti s autorima i ilustratorima dječjih knjiga, kazališna predstava, razgledavanje bibliobusa, kreativno-literarne radionice i webinar o poticanju čitanja za stručnjake i roditelje samo su dio bogatog programa, o čijim detaljima možete saznati na stranicama Split za djecu.

Manifestacija “Rič po rič: Splitski dani dječje knjige” sufinancirana je sredstvima Grada Splita.