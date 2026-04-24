Blanka Vlašić otputovala iz Splita i javila se s drugog kraja svijeta, evo što je poručila

Blanka Vlašić ovih se dana nalazi u indijskom Bengaluruu odakle se javila svojim fanovima na Instagramu. Ubrzo se doznalo koji je bio povod tog putovanja.

Slavna Splićanka ondje kao međunarodna ambasadorica utrke TCS World 10K Bengaluru 2026 inspirira žene da kroz sport pronađu snagu za vlastite bitke uz poruku da se u životu, kao i u sportu, najviše cijene izdržljivost, karakter, dosljednost i poštenje.

Kako pišu tamošnji mediji, jedna od najboljih visašica u povijesti podsjeća da iza nje stoji karijera ispunjena velikim medaljama. Posebno je ponosna na činjenicu da je sve to ostvarila 'čisto', bez doping afera, kao dio generacije koja je, kako kaže, 'skakala stvarno, stvarno visoko' pod motom da se skače pošteno.

Vjera u sebe

'Sport je za mene neodvojivi dio svakodnevnog života. Utječe ne samo na fizičko nego i na mentalno zdravlje i cjelokupno samopouzdanje. Posebno je za žene jako važno imati nešto što gradi vjeru u sebe. Kada postignete jedan cilj, shvatite da su mogući i drugi ciljevi', poručila je naša sportašica, a donosi Aninews.in. Dobro zna o čemu govori, jer je kroz vlastitu karijeru prošla kroz sve, i bolove i ozljede i padove zbog kojih je izgubila i volju za životom, no uvijek se vraćala snažnija nego prije.

'Postoji izreka da je pritisak privilegija. Ako osjećate pritisak to značli da ste uložili svoje vrijeme i energiju u nešto do čega vam je stalo. Zato prihvatite to, uživajte u emocijama, trenutku i nemojte se previše stresirati zbog rezultata', istaknula je, prenosi tportal.