Hrvatska misica bori se za život, a sad ima veliki razlog za slavlje. Oglasila se njezina kćer

Uspješna poduzetnica i bivša Miss turizma, Ivančica Pahor, danas slavi 44. rođendan. Čestitke stižu sa svih strana, a njezina kći Una posvetila joj je emotivnu objavu na Instagramu.

'Najsretniji rođendan najdivnijoj ženi na svijetu', napisala je i dodala emotikon srca.

Ivančici je prošle godine dijagnosticiran karcinom limfnih čvorova, ali umjesto da klone duhom, pokazala je nevjerojatnu snagu i hrabrost. Prošla je nekoliko kemoterapija te je čeka daljnje liječenje.

'Tijekom cijelog liječenja nisam pustila niti jednu suzu te sam se zaklela dragom Bogu da neću dopustiti da klonem i da padam. I ne mogu si dopustiti taj luksuz jer me Una treba. Ali i zbog sebe, uvijek sam bila jaka i sve sam u životu sama postigla, teškom mukom ni iz čega. Naučena sam na borbu, a ljudi me vide sređenu i misle - lako njoj, ali ja sam se, sa svojom obitelji, jako namučila. I sada se i s ovim borim. Strahovito sam se i fizički izlagala. Otkad sam rodila Unu nisam stala, a bila je prisutna i stalna borba za egzistenciju, konstantno sam bila za volanom i godišnje bih autom prešla 60.000 kilometara. Obilazila sam prodajna mjesta, nabavljala materijale, vozila bih za Rim ili Dubrovnik i isti se dan vraćala doma. Nisam htjela nigdje prespavati jer sam željela biti s mojom Unom. Jako sam vezana za nju i cijeli život smo nas dvije same. Željela sam joj pružiti sve najbolje i nisam htjela da osjeti da nešto nema ili da je zakinuta zato što nema tatu. Najvrednije mi je vrijeme s njom i mamom', ispričala je u intervjuu za Story.

Također, otkrila je kakav odnos ima s kćeri Unom.

'Na glasu sam kao najstroža mama u generaciji. Možda tako ne izgledam, ali jesam jer sam htjela od nje napraviti čovjeka i da bude najbolja verzija sebe. Negdje gdje sam ja griješila, učim je da te greške ne ponavlja. Ali jako smo povezane i ona se sada strahovito žrtvovala za mene. Proživljava te najljepše studentske dane, a morala je biti sa mnom. Nije se družila s prijateljima ili išla van. Kuhala je, svaki dan mi cijedila sokove od voća i povrća koje je mama nabavljala na selu, brinula se o lijekovima, mojoj njezi, svaki utorak išla sa mnom u bolnicu na kemoterapije... Bilo je baš teško, ali to nas je još više zbližilo', rekla je, piše Story.