Branimir Urlić: Sadnja na Žnjanu napravljena u krivo vrijeme i na loš način

Predsjednik stranke Direkt, Branimir Urlić, oglasio se na društvenim mrežama komentirajući stanje zelenila na Žnjanu, prozvavši način i vrijeme sadnje kao ključne probleme.

U objavi ironičnog tona poručuje: “Ne sadi prije izbora, ne sadi prije lita, ne sadi krivo, ne sadi u šutu”, aludirajući na, kako tvrdi, politički pritisak da se radovi završe što prije.

Navodi kako je zbog forsiranja rokova došlo do nepravilne sadnje, ističući da svibanj nije pogodno vrijeme za takve zahvate. Objašnjava da biljke prilikom presađivanja doživljavaju stres te da oštećen korijenski sustav ne može opskrbiti nadzemni dio potrebnim hranjivima i vodom, osobito ako se ne provede pravilna priprema.

Posebno problematičnim smatra i kvalitetu tla u koje je zasađeno zelenilo, tvrdeći da ono često sadrži građevinski otpad i kamenje, kao i lošu drenažu zbog koje dolazi do zadržavanja vode.

– Većina biljaka se osuši u stajaćoj vodi, a posebno one koje su predviđene za sušna područja – upozorava.

Zaključno, ističe kako će zbog takvog pristupa biti potrebni dodatni radovi održavanja, uz opasku da će “biti posla za održavanje”, ali i izražava zabrinutost oko upravljanja tim segmentom projekta.

Njegova objava dolazi u trenutku kada se u javnosti sve više raspravlja o stanju novoobnovljenog prostora na Žnjanu i kvaliteti izvedenih radova.