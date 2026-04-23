Tina Katanić u Španjolskoj je izgradila uspješnu karijeru: 'Skepticima koji su sumnjali...'

Tina Katanić već dugo ne živi u Hrvatskoj, a sreću je pronašla u Španjolskoj. Bivša manekenka ne krije da ju je Španjolska očarala.

'Ovo je moja druga zemlja. Ona je više od jednog lijepog grada, ona nudi toliko raznolikosti, od juga pa sve do sjevera...Od pješčanih plaža Katalonije do Andaluzije, tapasa, flamenca... do čarobne prirode sjevera i njegovih pinxosa, nogometa i El Clásico... Rafael Nadal... Njihova životna strast slična je nama Hrvatima', rekla je ranije.

Ako je suditi po njezinom profilu na LinkedInu, Tina posljednjih pet mjesec radi kao voditelj razvoja prodaje u tvrtci 'Cevro AI' u Marbelli u južnoj Španjolskoj. Prije tjedan dana objavila je fotografije s jednog važnog poslovnog putovanja, te se pohvalila uspješnim rezultatima.

'Južna Amerika je iza mene, puna sam dojmova, energije i inspiracije. Veliko hvala svima koji su bili dio mog intenzivnog, ali zaista posebnog rasporeda. Skepticima koji su sumnjali u naše AI agente za korisničku podršku - drago mi je da smo uspjeli promijeniti vam mišljenje.

I svim sjajnim razgovorima koji su otvorili vrata budućim partnerstvima, uzbuđena sam zbog onoga što je pred nama. Brazil, vidimo se uskoro opet. Cevro AI je već prisutan u Brazilu i diljem Latinske Amerike, i uzbuđeni smo što ćemo nastaviti rasti zajedno s novim i dugogodišnjim partnerima i prijateljima', napisala je Tina.

Tina je ranije radila u tvrtki 'Gaming Innovation Group' gdje se zadržala oko dvije godine, piše Story.