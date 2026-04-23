SPEKTAKL U Split dolaze Ricchi e Poveri

Glazbeni program ovogodišnjih Melodija Jadrana donosi nekoliko dana bogatog i raznolikog sadržaja, a kraj lipnja u Splitu bit će u znaku velikih regionalnih i međunarodnih imena.

Festival započinje 25. lipnja kada će publiku zagrijati legendarni talijanski sastav Ricchi e Poveri, čiji bezvremenski hitovi već desetljećima osvajaju generacije. Njihov nastup poslužit će kao uvod u središnji dio programa koji slijedi narednih dana.

Dan kasnije, 26. lipnja, na pozornicu stiže Jelena Rozga, koja će koncertom obilježiti velikih 30 godina uspješne karijere. Publika može očekivati presjek njezinih najvećih hitova i emotivnu večer ispunjenu uspomenama. Još prošle godine dobila je poziv Tomislava Mrduljaša da veliku obljetnicu obilježi u Splitu, što je rado prihvatila. Osjeća veliku odgovornost i tremu jer 30 godina karijere nije mala stvar, ali vjeruje da će sve proći u najboljem redu.

27. lipnja slijedi još jedna slavljenička večer – Zorica Kondža obilježit će 40 godina karijere. Njezin moćan vokal i prepoznatljive balade jamče koncert koji će posebno oduševiti ljubitelje domaće glazbene scene.

"Vrlo često mi govore zašto velike koncerte radim radim u Zagrebu. Kada sam čula za prigodu da na ovako divnom prostoru kao što je Galerija Meštrović održim akustični koncert, bila sam oduševljena. Naravno da me već sada drma trema, ali dat ću sve od sebe. Znate kako kažu - nakon takvog iščekivanja i nakon, vjerujem, jako lijepoga koncerta čovjek se osjeti oslobođenim. Smatram da ćemo se i ja i publika osjetiti oslobođeni", kazala je ovom prigodom Zorica Kondža. Inače, radi se o akustičnom koncertu sa bendom koji vodi Zoricin suprug Joško Banov.

Veliko finale održat će se 28. lipnja, kada je na rasporedu završna večer festivala Melodije Jadrana. Tada će publika imati priliku čuti nove skladbe i uživati u natjecateljskom dijelu programa koji iz godine u godinu okuplja sve veći broj izvođača i autora.

Split će tako krajem lipnja ponovno postati središte glazbenih događanja na Jadranu, nudeći posjetiteljima spoj nostalgije, slavljeničkih koncerata i novih glazbenih priča.