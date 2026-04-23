Iz Irana stigla definitivna odluka o sudjelovanju na SP-u 2026.

Ratna zbivanja na Bliskom istoku i napetosti između velesila doveli su u pitanje nastup Irana na Svjetskom prvenstvu 2026., koje se većinom igra na tlu SAD-a. Situaciju je dodatno zakomplicirao američki predsjednik Donald Trump, koji je poručio da su Iranci dobrodošli, ali je javno izrazio sumnju u sigurnost njihova dolaska.

U jeku tenzija, Financial Times je otkrio nesvakidašnji prijedlog: visoki izaslanik Paolo Zampolli zatražio je od FIFA-e da Iran zamijeni Italija. Zampolli je lobirao kod Giannija Infantina, tvrdeći da Italija svojim pedigreom zaslužuje mjesto koje je pod političkim upitnikom.

Ipak, nogometna realnost bila je drugačija. Dok je Italija treći put zaredom ostala bez SP-a nakon šokantnog poraza od Bosne i Hercegovine, Iran je svoj plasman osigurao na terenu.

Iako je Teheran tražio premještanje svojih utakmica iz SAD-a u Meksiko, predsjednik FIFA-e Gianni Infantino to je odbio, potvrdivši da se planirani raspored neće mijenjati te da reprezentacija ima punu podršku saveza.

Konačna potvrda iz Teherana

Sve spekulacije o povlačenju ili zamjeni konačno je prekinula iranska vlast. Glasnogovornica vlade Fatemeh Mohajerani potvrdila je za državnu televiziju da su sve institucije i Ministarstvo sporta završili pripreme za nastup.

Time je definitivno potvrđeno: Iran ide na turnir. Smješteni su u skupinu s Belgijom, Egiptom i Novim Zelandom, a sve tri utakmice igrat će u SAD-u (Los Angeles i Seattle). Svoju kampanju otvaraju 15. lipnja protiv Novog Zelanda, piše Gol.hr.