Stočari očajni zbog novih napada. "Ne vidiš ga, stoji iza zida i promatra... Tko ne bi zaplakao kad vidi ovo"

Stočari u zadarskom zaleđu su očajni. Tjednima se bore s vukovima koji im ubijaju stoku i pastirske pse. Traže od institucija da reagiraju i zaštite ih od napada, koji su prijetnja njihovoj egzistenciji.

"Dvije junice u osam dana. Imale su 300 kg čistog mesa, to je po dvadeset eura, to je 6000 eura, a oni će meni dati 1000 eura", rekao je stočar Radislav Bučetić iz Medviđe kraj Benkovca.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Napadaju u čoporima po noći, ali ni danju nema mira. Goranova stoka je živa, ali vukovi su mu ubili i pojeli dva psa.

"Nije to dva kilometra od štale, nego 20 metara. Odvukli su ih i rastrgali. Pojeli, ustvari. I kažu – nemoj plakati, pa normalno da ćeš plakati ako imaš srce i dušu. Ne znam tko ne bi zaplakao kad vidi sve", ispričao je stočar Goran Erstić iz Medviđe.

Iznenađen je brojem velikih napada u kratkom vremenu.

"U zadnjih 20 dana su pojeli u Medviđoj mesa koliko jedan grad Benkovac potroši", rekao je Erstić.

Vuk je u Hrvatskoj zaštićena vrsta, no iz Ministarstva kažu – može se intervenirati. Gradonačelnik je spreman zatražiti i pomoć nadležnog ministarstva, piše Dnevnik.hr.