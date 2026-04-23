Ante Bilić: Trg Rudine na Drveniku Malom u funkciji već ovog ljeta

Gradonačelnik Trogira Ante Bilić objavio je kako se radovi na uređenju Trga Rudine na Drveniku Malom privode kraju te da će trg biti stavljen u funkciju već tijekom ovog ljeta.

Riječ je o projektu ukupne vrijednosti oko 400.000 eura, a za njegov nastavak osigurano je i novo sufinanciranje. Kako navodi Bilić, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije odobrilo je 113.000 eura za drugu fazu, od ukupno 192.000 eura koliko ona iznosi.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Prva faza radova napreduje prema planu – dovršeni su obodni zidovi, izvedeni su betonski radovi, a postavljena su i dječja igrala. Trg će tako već ovog ljeta biti dostupan građanima i posjetiteljima, i to uz privremeno rješenje u vidu žala umjesto završnog popločanja.

U drugoj fazi projekta predviđeno je popločanje trga, postavljanje nove javne rasvjete te dodatne urbane opreme, a završetak svih radova očekuje se do kraja godine. Ukupna površina zahvata iznosi oko 800 četvornih metara.

Projekt uređenja Trga Rudine dio je šireg nastojanja unapređenja komunalne infrastrukture i kvalitete života na otocima koji administrativno pripadaju Trogiru.