Iran odgovorio Donaldu Trumpu

Vodeći iranski dužnosnici - predsjednik Masud Pezeškijan, predsjednik parlamenta Mohammad Baker Galibaf i šef pravosuđa Golamhosein Mohseni Ejei - odbacili su tvrdnje predsjednika SAD-a Donalda Trumpa o postojanju podjela unutar iranskog vodstva. Trump je izjavio kako unutar iranskog političkog i vojnog establišmenta postoje sukobi između takozvanih tvrdolinijaša i umjerenjaka.

Poruka jedinstva s platforme X

Pezeškijan i Galibaf u objavama na platformi X ustvrdili su da "u Iranu ne postoji nešto poput umjerenjaka i tvrdolinijaša".

"Svi smo mi Iranci i revolucionari te ćemo željeznim jedinstvom naroda i vlasti, uz potpunu poslušnost Vrhovnom vođi Revolucije, natjerati agresora koji krši pravila da zažali zbog svojih postupaka", poručili su, dodavši: "Jedan Bog, jedan vođa, jedan narod, jedan put".

Šef pravosuđa: To su zapadni koncepti

Slične je ocjene iznio i Ejei, naglasivši da su takve podjele strane Iranu. "Predsjednik SAD-a treba znati da su pojmovi 'tvrdolinijaš' i 'umjerenjak' besmisleni i neutemeljeni koncepti u zapadnom političkom diskursu", rekao je.

"U Islamskoj Republici Iranu sve skupine i frakcije u konačnici stoje ujedinjene pod zapovijedima Vrhovnog vođe", zaključio je Ejei, prenosi Index.