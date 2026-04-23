Hrvati na brodu u Hormuzu su dobro, u kontaktu su s obiteljima

Iranska državna televizija noćas je emitirala snimku koja je, prema BBC-ju, snimljena nakon što su brodovi već bili napadnuti. Prikazuje maskirane vojnike koji prilaze brzim čamcem brodovima pod zastavama Paname i Liberije, penju se ljestvama i uskaču.
- Identificirana su dva broda u prekršaju, "MSC-FRANCESCA", koji pripada cionističkom režimu, i drugi „EPAMINODES". Oba su pokušavala potajno napustiti Hormuški tjesnac bez dozvole, rekao je voditelj Iranske državne televizije, piše HRT.
Uz ova dva, meta napada bio je i treći brod Euphoria, no on je nastavio plovidbu. Iranska Revolucionarna garda navodi da su brodovi zadržani zbog navodnog kršenja pravila plovidbe i ugrožavanja sigurnosti, ali su nakraju prepraćeni do iranskih luka. Na MSC Frančeski su i dvojica hrvatskih pomoraca koji su na sigurnom.
MVEP: Na brodu dvojica hrvatskih pomoraca
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske potvrdilo je da se na jednom od zaplijenjenih brodova nalaze dvojica hrvatskih državljana. Navode da je hrvatska diplomatska i konzularna služba odmah nakon zaprimanja informacije poduzela sve aktivnosti radi utvrđivanja okolnosti događaja.
- MVEP je u stalnom kontaktu s obiteljima pomoraca kao i s relevantnim hrvatskim i međunarodnim tijelima, odgovorili su. Ističu da je prioritet zaštita interesa, prava i sigurnosti hrvatskih državljana te da nastavljaju pratiti razvoj situacije i poduzimati potrebne korake. Naveli su i da zbog osjetljivosti slučaja zasad ne mogu iznositi dodatne informacije.
Potvrdio je to i u izjavi nakon sjednice Vlade ministar Gordan Grlić Radman.
- Mi smo u kontaktu s našim diplomatsko-konzularnim predstavništvima, ali i s obiteljima pomoraca, tako da pratimo sve što se događa i poduzeli smo odgovarajuće aktivnosti i diplomatsko djelovanje, rekao je Gordan Grlić Radman,hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova.
Melvan: Pomorci u kontaktu s obiteljima, sporno ponašanje kompanije MSC
Glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske Neven Melvan izjavio je da, prema dostupnim informacijama, posada zaplijenjenog broda nije zlostavljana.
– Prema informacijama koje dobivamo, nisu loše postupali prema njima, nisu ih na bilo koji način zlostavljali. Dapače, nisu im oduzeli ni mobitele, tako da su pomorci u komunikaciji sa svojim obiteljima, što je i najvažnije, rekao je Melvan.
Istaknuo je da je u ovom slučaju sporno ponašanje kompanije MSC, koja je, unatoč poznatim sigurnosnim rizicima, pokušala proći kroz blokirani Hormuški tjesnac.
– Upitno je da se jedna velika svjetska kompanija uopće usudila ovako nešto napraviti i dovesti u pitanje život posade i broda pokušajem prolaska kroz područje za koje se zna da je zatvoreno. To je krajnje neozbiljan odnos i prema ljudima i prema imovini, poručio je.
Dodao je da su u incidentu sudjelovala dva broda iste kompanije, no hrvatski pomorci nalaze se samo na jednom od njih.
Na Francesci i četiri crnogorska pomorca
Uz Hrvate, na MSC FRANCESCA su i četiri pomorca iz Crne Gore čiji resorni ministar navodi da je brod usidren devet nautičkih milja od iranske obale te da pregovori između kompanije MSC i Irana dobro napreduju.
- Jedan od njih je i kapetan tog broda, što je najbitnije, Ministarstvo pomorstva trenutno ima kontakt s kapetanom te da su naši pomorci dobrog zdravlja. To je najbitnije. Mi svakako pratimo situaciju, upoznato je i Ministarstvo vanjskih poslova i mi smo u kontaktu s Meritame Shiping Company, rekao je Filip Radulović, crnogorski Ministar pomorstva i koordinator Ministarstva prometa.