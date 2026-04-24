Odbio tiskati obilježja HOS-a i ZDS na majice jer tvrdi da su fašistička, izazvao uragan uvreda i prijetnji!

Pravi obračun po društvenim mrežama odvijao se u četvrtak pa i petak, a sve zbog jedne odbijene poslovne narudžbe...

Uredno plaćena, unaprijed, narudžba je bila tiskanje HOS-ovog grba i natpisa Za dom spremni, na majicama. Međutim, suvlasnik firme koja je zaprimila narudžbu plaćenu karticom je odgovorio mailom naručitelju, odbijajući posao, koji je glasio otprilike ovako: poslovno stajalište ove tvrtke je da se poštuje presuda Ustavnog suda te ne printamo fašistička obilježja, a uplaćeni novac vam odmah vraćamo!

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ni prva ni zadnja takva narudžba koju smo odbili, kazao nam je vlasnik firme. Što nije naišlo na odobravanje kod naručitelja pa je iz sfere poslovnog odnosa ta komunikacija, njihovom objavom na fejsbuk stranicama koje prati 120 tisuća ljudi, izašla u javnost.

Objavili su kako im je odbijena narudžba, kako se demonizira Domovinski rat i žrtve branitelja, ukratko. Što je jednako očekivano pokrenulo pravu ofenzivu fejsbuk ratnika! Zasuli su negativnim kritikama stranice tiskare, a na žalost došlo je i do slanja uvredljivih komentara, uvreda pa i vrlo ozbiljnih prijetnji!

Zbog svega je naručitelj HOS-ovih insignia na majicama ipak na koncu povukao objavu. Nesuđenim poslovnim partnerima su kazali kako im nije žao zbog te objave, ali da se apsolutno ne slažu i ne podržavaju prijetnje i uvrede koje su uslijedile...

U međuvremenu se aktivirala i suprotna strana pa je na koncu prosječna ocjena bila 4,7 od 5, toliko su se angažirali ljudi kojima odbijanje narudžbe ZDS predstavlja zadržavanje moralnog integriteta.

Do petka popodne svi su komentari i ocjene bili izbrisani jer je algoritam Googlea prepoznao da se nešto neobično događa.

- Razumijem pijetet ljudi koji su ginuli i branili ovu zemlju. Smatram se domoljubom, rođen sam 1989. i volim ovu zemlju, cijeli život tu živim, vodim firmu i želio bih da Hrvatska prosperira. Također cijelu ovu situaciju mi smo rješavali s naručiteljem, nismo nikad izlazili u javnost. Međutim, postoje neke narudžbe koje se kose sa zakonima ove zemlje, što je potvrđeno i presudama. Vjerujem također da naručitelj neće imati problema naći drugu tvrtku koja će prihvatiti takvu narudžbu... - između ostalog nam govori suvlasnik tvrtke, vidno uznemiren brojnim agresivnim komentarima, jasnim prijetnjama.