Poprilično nepoznati Nigerijac pojavio se na prozivci Hajduka. Tko je Peter Ugwuodo?

U Hajduku je danas održana prozivka trenera Gonzala Garcije uoči drugog dijela sezone. Podsjetimo, Hajduk je drugi na tablici SuperSport HNL-a s bodom zaostatka iza Dinama. Prvenstvo nastavlja domaćim ogledom protiv Istre koja je na rasporedu u nedjelju, 25. siječnja, od 15 sati.

Tko je Peter Ugwuodo?

Među igračima koji su se pojavili na prozivci našlo se i ime za koje je malo tko dosad čuo – Peter Ugwuodo.

Ugwuodo je bio među 30 igrača koji su se pojavili na okupljanju, a njegovo pojavljivanje odmah je privuklo pozornost jer se o njemu u javnosti gotovo ništa nije znalo.

Peter Ugwuodo je mladi nigerijski nogometaš, napadač, rođen 21. srpnja 2006. godine u Abuji. Vodi se kao igrač Hajduka, a istovremeno se navodi i NK Uskok kao klub za koji ima pravo nastupa, odnosno riječ je o dvojnoj registraciji.

Ugovor do ljeta 2026. i dolazak iz Abuje

Ugwuodo je, zajedno s Raymondom Anthonyjem, potpisao ugovor s Hajdukom do 30. lipnja 2026. godine, a dolazi iz akademije Jay1 (Abuja).