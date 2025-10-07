Ponovno luda vožnja u Dalmaciji! Vozač bez prednje lijeve gume juri, ulijeće u kontra smjer... Sve je snimljeno

Prije nekoliko dana društvenim mrežama proširio se video iz okolice Šibenika na kojem je snimljena vozačica plavog Renault Clija kako se uporno kreće cestom potpuno bez guma na desnoj strani automobila, na felgama koje stvaraju jake iskre po asfaltu.

Snimke prikazuju automobil kako prolazi kroz tunel i vozi otvorenom cestom dok iz zadnjih kotača šire iskre i dim.

Automobil je kasnije zaustavljen uz rub ceste, s potpuno uništenim kotačima.

Jedan od čitatelja koji je svjedočio prizoru rekao je za Dalmaciju Danas: "Nismo mogli vjerovati što gledamo. Žena je vozila kao da je sve u redu, a iskre su frcale posvuda. Mislili smo da će svakog trenutka stati, ali samo je nastavio dalje."

Potom se oglasila policija.

Policijski službenici Postaje prometne policije Šibenik u nedjelju, 5. listopada, oko 12:20 sati u Dubravi kod Šibenika zaustavili su osobno vozilo šibenskih registarskih oznaka kojim je upravljala 42-godišnja hrvatska državljanka.

Vozilu su nedostajali prednji i zadnji desni pneumatik, javila je PU šibensko-kninska.

Drogirana i pijana

Daljnjom kontrolom utvrđeno je kako žena upravlja vozilom za vrijeme dok joj je izrečena zabrana upravljanja motornim vozilom B kategorije. Alkotestiranjem joj je izmjerena koncentracija alkohola od 1,27 g/kg.

Zbog sumnje da je vozila i pod utjecajem droga, policajci su joj ponudili testiranje. Preliminarnim testiranjem utvrđena je prisutnost droge u organizmu, no vozačica je izričito odbila vađenje krvi i urina radi daljnje analize i vještačenja.

Vozačica je uhićena zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama te je tijekom današnjeg dana, uz optužni prijedlog, dovedena na Prekršajni odjel Općinskog suda u Šibeniku.

U optužnom prijedlogu zatražena je kazna zatvora u trajanju od 30 dana, novčana kazna od 2240 eura te zabrana upravljanja B kategorijom u trajanju od 12 mjeseci. Sud joj je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana te je predana u zatvor u Šibeniku.

Sada je stigao i novi video, objavljen na stranici Prometne zgode i nezgode, koji pokazuje vozača/icu automobila kako vozi bez lijeve prednje gume. Prema natpisima na stranici, vozač je nastavio vožnju u opasnim uvjetima, što je dodatno šokiralo internetsku zajednicu i sudionike prometa.

- Sačekajte da vidite kako lomi lijevi zavoj.

P. S. Nema prednju lijevu gumu... - stoji u opisu.