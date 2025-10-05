FOTO I VIDEO Pogledajte kako jedna žena vozi auto u šibenskoj okolici. Snimka je nevjerojatna

U okolici Šibenika snimljena je vozačica plavog Renault Clija koji se uporno kretao cestom – bez guma, i to na felgama koje su stvarale jake iskre po asfaltu. Snimke pokazuju kako automobil vozi kroz tunel i po otvorenoj cesti, dok se iz zadnjih kotača šire iskre i dim.

Automobil je kasnije zaustavljen uz rub ceste, s potpuno uništenim kotačima. Nije poznato zašto je vozačica nastavila vožnju u ovakvom stanju, no prizor je izazvao nevjericu među ostalim sudionicima u prometu.

Jedan od čitatelja koji je svjedočio prizoru rekao je za Dalmaciju Danas: "Nismo mogli vjerovati što gledamo. Žena je vozila kao da je sve u redu, a iskre su frcale posvuda. Mislili smo da će svakog trenutka stati, ali samo je nastavio dalje."

Snimke neobične prometne situacije brzo su se proširile društvenim mrežama, a mnogi su komentirali kako je prava sreća da nije došlo do teže nesreće.

