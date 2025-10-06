Žena u Šibeniku kilometrima vozila bez guma, bila je posve drogirana i pijana

Policijski službenici Postaje prometne policije Šibenik u nedjelju, 5. listopada, oko 12:20 sati u Dubravi kod Šibenika zaustavili su osobno vozilo šibenskih registarskih oznaka kojim je upravljala 42-godišnja hrvatska državljanka.

Vozilu su nedostajali prednji i zadnji desni pneumatik, javila je PU šibensko-kninska.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Drogirana i pijana

Daljnjom kontrolom utvrđeno je kako žena upravlja vozilom za vrijeme dok joj je izrečena zabrana upravljanja motornim vozilom B kategorije. Alkotestiranjem joj je izmjerena koncentracija alkohola od 1,27 g/kg.

Zbog sumnje da je vozila i pod utjecajem droga, policajci su joj ponudili testiranje. Preliminarnim testiranjem utvrđena je prisutnost droge u organizmu, no vozačica je izričito odbila vađenje krvi i urina radi daljnje analize i vještačenja.

Vozačica je uhićena zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama te je tijekom današnjeg dana, uz optužni prijedlog, dovedena na Prekršajni odjel Općinskog suda u Šibeniku.

U optužnom prijedlogu zatražena je kazna zatvora u trajanju od 30 dana, novčana kazna od 2240 eura te zabrana upravljanja B kategorijom u trajanju od 12 mjeseci. Sud joj je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana te je predana u zatvor u Šibeniku.

Video sulude vožnje pogledajte OVDJE.