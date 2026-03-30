Ponedjeljak je, a ovako jutros izgledaju splitske prometnice

Uobičajeni jutarnji prometni čepovi izostali su na splitskim prometnicama, iako je ponedjeljak – najprometniji dan u tjednu.

Glavne gradske prometnice, uključujući ulaze i izlaze iz grada, brzu cestu Solin-Klis, ulicu Domovinskog rata, Poljičku ulicu i druge, jutros su znatno prohodnije nego inače, što je omogućilo brži dolazak na posao i gotovo nikakvo čekanje u gradskom prometu.

Situaciju potvrđuje i Google Traffic – na kartama je skoro sve zeleno, što je prava rijetkost. Tek se manja kolona lagano kreće iz smjera Kaštela prema solinskoj Širini te sa Sirobuje prema Podstrani, ali promet teče bez zastoja.

Vozači su jutros komentirali da ovakav promet pruža rijetku priliku za ugodnu vožnju, bez stresa i nervoze koju obično donose uobičajene jutarnje gužve.