Potpuni kolaps u Omišu: "Ljudi su nervozni, trube, pokušavaju se ubaciti…kaos"

U ponedjeljak oko 16 sati na području Omiša stvorile su se velike prometne gužve, osobito na dionici od Prika prema izlazu iz grada. Kolone vozila protezale su se u oba smjera, a vozači su javljali o dugim čekanjima i sporom prometovanju.

Kako doznajemo, uzrok zastoja nije prometna nesreća, već radovi na prometnici koji se odvijaju u poslijepodnevnim satima, u vrijeme pojačanog prometa. Dodatni pritisak stvara i svakodnevni povratak s posla, zbog čega se promet kroz Omiš odvija otežano. Kako doznajemo, policija regulira promet.

„Na Priku je sve stajalo. Mislio sam da je neka prometna nesreća, ali nitko ništa ne zna, samo kolona koja se gotovo i ne pomiče. Trebalo mi je više od 40 minuta da prođem dio koji inače vozim desetak minuta. Ljudi su nervozni, trube, pokušavaju se ubaciti… potpuni kaos", kaže nam čitatelj.

Vozačima se savjetuje strpljenje te, ako je moguće, korištenje alternativnih pravaca kako bi izbjegli najopterećenije dijelove grada.