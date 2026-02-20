Policija uhitila maloljetnika. Pisao vulgarne poruke i ustaške znakove na splitskoj školi

Policijski službenici Prve policijske postaje Split dovršili su kriminalističko istraživanje nad 55-godišnjim muškarcem kojeg sumnjiče da je 18. veljače oko 7:50 sati u Ulici Domovinskog rata u Splitu, na zidu ispod nadvožnjaka, sprejem ispisao grafite u dužini od oko 30 metara.

Time je, prema navodima policije, počinio kazneno djelo oštećenja tuđe stvari. Muškarac je jučer, uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku, s obzirom na to da je tijekom 2025. godine već tri puta kazneno prijavljivan zbog istog kaznenog djela na području Splita. Državno odvjetništvo odredilo mu je mjeru opreza obveznog javljanja u policijsku postaju jednom tjedno.

Kriminalističko istraživanje dovršili su i policijski službenici Druge policijske postaje Split nad maloljetnikom rođenim 2010. godine. Sumnjiči ga se da je 13. veljače crnim i narančastim sprejem ispisivao grafite neprimjerenog i uvredljivog sadržaja na zidu škole, čime je također počinio kazneno djelo oštećenja tuđe stvari. Protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.