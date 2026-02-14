Novi incident u Splitu: Ustaški znakovi i vulgarne poruke osvanuli na školskoj fasadi

Na zgradi Osnovne škole Pazdigrad u Splitu osvanuli su grafiti neprimjerenog i uvredljivog sadržaja. Nepoznati počinitelj ili više njih crnim i narančastim sprejem ispisali su poruke po vanjskim zidovima škole, uključujući uvrede i vulgarne izraze.

Grafiti su ispisani na pročelju zgrade, uz same ulaze i prozore, a vidljivi su svima koji prolaze tim dijelom kvarta. Osim tekstualnih poruka, na fasadi su nacrtani i ustaški simboli.

Stanovnici Pazdigrada ogorčeni su ovim činom vandalizma, osobito zato što je riječ o osnovnoj školi koju pohađaju djeca. Ističu kako je nedopustivo da se odgojno-obrazovne ustanove pretvaraju u mete ovakvih ispada te očekuju brzu reakciju nadležnih službi.

Očekuje se da će škola i Grad Split poduzeti korake kako bi se sporni natpisi što prije uklonili.