Policija otkrila tko je zapalio požar iznad Makarske

Sezona je čišćenja poljoprivrednih i drugih površina i građani spaljuju biljni i drugi gorivi otpad na otvorenom prostoru. Tijekom ovog vikenda, s obzirom na povećani broj požara na otvorenom prostoru, utvrdili smo da se pojedini građani ne pridržavaju sigurnosnih mjera niti zakonskih odredbi za vrijeme spaljivanja.

Mislimo da su prošlogodišnji požari dovoljno upozorenje koliko je vatra opasna i koliko su ozbiljne posljedice na imovinu, zdravlje i živote ljudi i zbog toga će policijski službenici u svakom događaju provesti detaljno istraživanje i kažnjavati osobe koje se ne pridržavaju sigurnosnih i zakonskih obaveza. Ukoliko zbog vaše nepažnje i nemara dođe do veće materijalne štete, bit ćete kazneno prijavljeni kao što je to u slučaju požara koji je zabilježen u subotu na području Makarske - izvijestila je PU SD.

Provedenim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 39-godišnjak spaljivao biljni otpad i prouzročio požar na Velikom Brdu u Makarskoj te je tako počinio kazneno djelo Dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom iz nehaja radi čega će biti kazneno prijavljen.

U odnosu na požare zabilježene na području Tučepa, Vinjana Donjih, Runovića i Košuta u svim slučajevima policijski službenici utvrdili su da su požar izazvale osobe koje su obavljale spaljivanje, a o tome nisu prethodno obavijestili vatrogasce. S obzirom na to da su na opisani način prekršili Odluku o mjerama o zaštite od požara na području Splitsko-dalmatinske županije, policija će Područnom uredu civilne zaštite podnijeti izvješća kako bi se proveo prekršajni postupak i kako bi ih se prekršajno sankcioniralo.

Policijski službenici će provesti istraživanja i u odnosu na sve ostale zabilježene požare kako bi se provelo sankcioniranje počinitelja, a sve u cilju zaštite imovine i života građana.

Splitska policija podsjeća da je do 1. svibnja spaljivanje korova je dozvoljeno, ali uz povećani oprez i stalni nadzor vatre do kraja spaljivanja suhe trave i raslinja.

- Upozoravamo da je za svako loženje vatre na otvorenom prostoru potrebno pribaviti odobrenje nadležne javne vatrogasne postrojbe i poduzeti odgovarajuće mjere predostrožnosti pridržavajte se važećih propisa o loženju vatre na otvorenom.

U slučaju provođenja spaljivanja dužni ste poduzeti sljedeće mjere zaštite od požara:

- prije početka loženja vatre o tome obavijestiti nadležnu vatrogasnu postrojbu;

- spaljivanje korova i biljnog otpada napraviti na za to predviđenim mjestima, u određeno vrijeme, sukladno odredbama Zakona o šumama i Odlukama o spaljivanju korova i biljnog otpada koju donose gradovi, općine ili županije;

- odabrati mjesto na kojem se pali vatra ili se spaljuju grane i ostali biljni otpad tako da bude dovoljno udaljeno od stambenih i drugih objekata, krošanja stabala, kao i od električnih vodova i njihovih stupova kako bi se spriječilo da ih plamen ili iskre ne zahvate;

- prostor oko mjesta predviđenog za spaljivanje očistiti od zapaljivog raslinja u širini najmanje 5 metara kako biste spriječili širenje požara;

- pripremiti sredstva za gašenje požara: vodu, pjenu, prah, a ako nemate aparate za početno gašenje požara, poslužit će i pijesak, lopate i slično;

- vatru ne palite noći i za vjetrovita vremena;

- ne spaljujte istovremeno velike količine raslinja;

- osobe koje su koristile ložišta na otvorenome, dužne su kontrolirati izgaranje i ne smiju napuštati mjesto dok se vatra u potpunosti ne ugasi;

- tek kad je vatra potpuno ugašena, što je ispravno provjeriti prebacivanjem pepela i polijevanjem vodom, osoba koja ju je prethodno zapalila, a potom na ispravan i siguran način ugasila u potpunosti, smije napustiti to mjesto;

- u slučaju izbijanja požara odmah pozovite vatrogasce na broj 193!

Također, ovom prilikom apeliramo na osobe starije životne dobi i lošeg zdravstvenog stanja da ne pale biljni otpad - izvijestila je PU SD.