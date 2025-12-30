Policija otkrila potresne detalje zločina u obitelji u Dalmaciji

Strašna tragedija pogodila je u utorak ujutro Sukošan.

Provedenim očevidom sumnja se da je danas tijekom jutra u obiteljskoj kući u Sukošanu muškarac u dobi od 46 godina hitcem iz vatrenog oružja počinio teško ubojstvo bliske osobe, 18-godišnjaka, a potom iz istog oružja počinio samoubojstvo.

U cilju utvrđivanja svih drugih relevantnih okolnosti i činjenica događaja zamjenik Županijskog državnog odvjetnika u Zadru koji je rukovodio očevidom, izdat će potrebite naloge za poduzimanje daljnjih dokaznih radnji kao i naloge za obdukciju preminulih.

Provedenim očevidom je utvrđeno da je 46-godišnjak prethodno, prije događaja u obiteljskoj kući nasilno otvorio ormar u kojem je na propisani način oružje držao član obitelji koji za držanje i nošenje oružja posjeduje uredna odobrenja - izvijestila je PU Zadarska.

Ranije objavljeno:

U utorak, 30. prosinca oko 8 sati, nakon zaprimljene dojave, policajci su u kući u Sukošanu zatekli dvije mrtve muške osobe, izvijestila je PU Zadarska.

Po zaprimljenoj dojavi na mjesto događaja upućene su sve žurne službe.