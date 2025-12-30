Policija otkrila potresne detalje zločina u obitelji u Dalmaciji

Strašna tragedija pogodila je u utorak ujutro Sukošan.
Provedenim očevidom sumnja se da je danas tijekom jutra u obiteljskoj kući u Sukošanu muškarac u dobi od 46 godina hitcem iz vatrenog oružja počinio teško ubojstvo bliske osobe, 18-godišnjaka, a potom iz istog oružja počinio samoubojstvo.
U cilju utvrđivanja svih drugih relevantnih okolnosti i činjenica događaja zamjenik Županijskog državnog odvjetnika u Zadru koji je rukovodio očevidom, izdat će potrebite naloge za poduzimanje daljnjih dokaznih radnji kao i naloge za obdukciju preminulih.
Provedenim očevidom je utvrđeno da je 46-godišnjak prethodno, prije događaja u obiteljskoj kući nasilno otvorio ormar u kojem je na propisani način oružje držao član obitelji koji za držanje i nošenje oružja posjeduje uredna odobrenja - izvijestila je PU Zadarska.
Ranije objavljeno:
U utorak, 30. prosinca oko 8 sati, nakon zaprimljene dojave, policajci su u kući u Sukošanu zatekli dvije mrtve muške osobe, izvijestila je PU Zadarska.
Dalmacija potresena teškom tragedijom: "Pokojni je imao dva sina, oba s autizmom, i očito više nije mogao"
Po zaprimljenoj dojavi na mjesto događaja upućene su sve žurne službe.