Dalmacija potresena teškom tragedijom: "Pokojni je imao dva sina, oba s autizmom, i očito više nije mogao"

- Hitnu pomoć smo čuli tek jutros, kad je sve bilo gotovo - kazala je susjeda Mirjana jedna od rijetkih u Sukošanu koja je znala kakva se tragedija dogodila te nije skrivala suze. Dolaskom policije tek se mogla konstatirati smrt dvoje članova obitelji, oca i sina koji je bio jedva punoljetan, a koji je bolovao od autizma, pišu 24sata.

- Policija je oko 8 sati dobila dojavu o pronalasku dva mrtva muškarca u kući u Sukošanu - izvijestili su iz zadarske policije, a na teren je potom izašao i zamjenik Županijskog državnog odvjetnika koji je rukovodio očevidom.

No, istočni dio Sukošana poznatiji kao Mala Makarska već je obišla vijest kako je u kući na kraju malenog maslinika, otac odlučio ubiti sina koji je imao trajnu dijagnozu, autizam.

- Dobra je to obitelj. O njima se može reći sve najbolje, a pokojni je došao nedavno u kuću svog oca. Pomagali su si svi međusobno jer drukčije išlo. Naime, pokojni je imao dva sina, oba s autizmom, i očito više nije mogao - kazali su susjedi dijela Sukošana koji su oca jako malo vidjeli, jer se posvetio brizi sa sinove, te je rijetko izlazio iz kuće u kojoj je živio nakon povratka iz Zagreba.

Povučen i tih s ozbiljnim životnim problemima, ostatak Sukošana pojma nije imao da se u mjesto dogodila tragedija. Pojma nisu imali da imaju sumještanina koji se vratio kući.

- Nije izlazio, a mi smo svi mislili da je još u Zagrebu, ali se ispostavilo da je ipak u Sukošanu. Tek sad znamo da se nije javio na mobitel članovima obitelji, a nitko nije ni čuo pucnjeve. No, radi se o doba godine kad je doista bučno, a kuća nije u nizu, tako da mi doista nismo ništa čuli. No, i da jesmo, dogodilo se, povratka nema, naravno da nam je ovo sve teško palo jer nije laka odluka oduzeti svojom djetetu život, a potom i sebi - kažu Sukošanci koje je tragedija pogodila za 24sata.

- Ne vrijedi govoriti što je trebalo i kako, svima su blagdani, pa tako i našim dragim susjedima. Nitko ovo ne može predvidjeti, žao nam je, cijeloj obitelji izražavamo sućut, posebno je doba godine, nama je grozno sve ovo za čuti, a kamoli ostatku obitelji takvu tragediju proživjeti, zaključuju te su ipak zastali na tren s blagdanskim ugođajem. Malo mjesto od svega tri tisuće ljudi u jednom trenu izgubilo je dvoje stanovnika i to tik pred najveću proslavu u godini.