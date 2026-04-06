Pogledajte najnoviju milenijsku fotografiju Šime Strikomana

Kada čujete ime Šime Strikoman, sigurno vam je prva asocijacija - milenijska fotografija. Ništa čudno, ipak je riječ o poznatom hrvatskom fotografu koji se približio brojci od tisuću milenijskih fotografija snimljenih diljem zemlje, ali i u inozemstvu. I danas je, na Uskrsni ponedjeljak, snimio jednu od svojih fotografija. Nastala je u Katunima, tijekom 25. Festivala žudija.

"Ovo je 977. milenijska fotografija, a napravljena je povodom 25. Festivala žudija koji je i nastao od treće milenijske fotografije.

Igrao sam u žudijima od najranijih dana i mene su u profesionalnu karijeru usmjerili žudiji odnosno odore rimskih vojnika. Kad sam prvi put vidio film Ben Hur, zaželio sam da odem u Hollywood snimati takve filmove, a ovdje je slična scena - tisuću ljudi u župi Radobilja. Nije u Hollywoodu, ali je tisuću ljudi prisutno", kazao nam je nakon snimanja fotografije Strikoman koji bi htio da ovakvih događanja ima više.

"Ove godine ima kroz Hrvatsku jako puno uprizorenja muke Isusove. Ovo je skraćeni oblik čuvanja Božjeg groba, ali treba nam i više ovakvih događanja. Vidjeli smo koliko je ove godine bilo procesija u Španjolskoj i mi moramo kao turistička zemlja doći blizu toga, taj sveti tjedan ispuniti takvim događanjima. Hrvatski festival žudija je zaslužan da se to pomalo razvija", kazao nam je za kraj.

Najnoviju milenijsku fotografiju Strikoman je objavio na svom Facebook profilu. Evo što je napisao u opisu fotografije.

U srcu Radobilje, pod zvonikom koji poput svjetionika čuva vjeru i zajedništvo, okupili su se Žudiji iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine kako bi obilježili veliki jubilej – 25. Hrvatski festival Žudija.

U prepoznatljivoj snazi tradicije i pobožnosti, sudionici su svojim tijelima oblikovali simbol vjere i čuvanja Kristova groba – živu sliku koja spaja generacije, mjesta i običaje. Svaki korak, svaka nošnja i svaki pogled prema oltaru nosi stoljetnu priču hrvatskog naroda.

Ova Milenijska fotografija nije samo zapis trenutka, već svjedočanstvo trajanja – vjere koja se prenosi, zajedništva koje raste i identiteta koji se ponosno čuva.

Posebnu dimenziju događaju daje i sudjelovanje brojnih bratovština, koje su u Katunima ispisale jednu od najdojmljivijih živih slika do sada.