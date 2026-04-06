[FOTO & VIDEO] Rimski vojnici "okupirali" Katune. Pogledajte ove prizore

Ukoliko je netko danas prošao kroz Katune, a nije znao što se tamo događa, vjerojatno se iznenadio prizorom nekoliko stotina muškaraca (i nekolicine cura) odjevenih u različite odore, od odora rimskih vojnika do mornarskih. Obavezan rekvizit bile su različite vrste oružja - koplja, mačevi, kubure... Ne, ne, nije nikakvo opsadno stanje u pitanju, u ovom malom mjesto u srcu Dalmacije okupile su se žudije iz cijele zemlje, ali i iz susjedne nam Bosne i Hercegovine. Riječ je o čuvarima Kristova groba, a mnoga mjesta diljem Dalmacije štuju ovu tradiciju, neka od njih stoljećima. Najveća zanimljivost upravo je trenutak kada oni popadaju na Veliku subotu.

Čuvari Kristova groba iz različitih župa upravo su se danas okupili u Katunima na 25. Festivalu žudija. Riječ je o festivalu koji se godinama održava na Uskrsni ponedjeljak, a prvi put je održan u Vodicama, gdje se održavao od 2001. do 2006. godine, da bi se od 2007. godine počelo s praksom organizacije u drugoj župi svake godine kako bi se predstavili različiti običaji i tradicije.

Festival žudija ima za cilj očuvanje uskrsnih običaja i duhovne baštine, ali i promociju kulturnog identiteta Dalmacije i Hrvatske. Nije natjecateljskog karaktera, već okuplja sudionike u duhu zajedništva, bez pobjednika i poraženih. Tijekom godina održan je u brojnim mjestima, među kojima su Vid, Knin, Metković, Imotski, Marija Bistrica, Oklaj, Slivno-Ravno, Lobor i Opuzen. U vrijeme pandemije 2020. održan je online, dok je 2021. obilježen milenijskom fotografijom sa svim župama koje njeguju ovu tradiciju. Raspored domaćinstava unaprijed je određen sve do 2054. godine.

Današnja svečanost je započela svetom misom u 10 sati koju je predvodio Marin Barišić, splitsko-makarski nadbiskup u miru, a nastavila se mimohodom žudija te snimanjem milenijske fotografije Šime Strikomana. Početak Festivala bio je u 12 sati.

"Održavanje ovog festivala je važno zato što je to običaj koji je prisutan ovdje u našim krajevima. To je kulturno-religiozni običaj na tragu povijesnih sakralnih kazivanja događaja iz Isusova života kako bi se moglo dublje doživjeti, emotivno i scenski. Događaj čuvanja Isusova groba nije zaseban, on je unutar cjeline liturgijskog slavlja. Želi pridonijeti doživljaju najvažnijeg događaja u povijesti – uskrsnuća Gospodinova. To je nešto senzacionalno i emotivno. Jasno, ukoliko ovo narušava logiku cjeline liturgijskog slavlja, onda je problematično. Gdje je sve u redu i po pravilima, to je blagoslov, a gdje nije u redu, tu je problem i bolje je odgoditi događaj i prepraviti da bude u skladu s liturgijom", kazao nam je nakon svete mise nadbiskup u miru.

Okupljeni mještani i njihovi gosti danas su imali priliku upoznati različite odore, ali i različite običaje. Iako je vrhunac događanja prikaz njihova padanja na tlo - svaka skupina to čini na svoj način. I moramo priznati kako mnogima od njih nije bilo lako pod ovim proljetnim suncem, ali izdržali su sve i predstavili se u najboljem svjetlu.

"Lipo je biti dio ovoga, sudjelovati i vidjeti kakve običaje imaju druge župe. Ovo je velika stvar i to pokazuje i broj posjetitelja koji su došli vidjeti festival. Svi imamo svoj neki princip kako djelujemo, ali sve nas veže zajedništvo", kazao nam je Benjamin Aleksić, žudija iz Vodica, ovom prilikom.

"Lijep je osjećaj ugostiti žudije u našoj župi. Lijepo je vrijeme i hvala Bogu da je nas dopalo da budemo domaćin 25. Festivala, to je velika čast. Puno ljudi se okupilo, i stražara i civila", kazao nam je Mario Kekez, zapovjednik žudija iz župe domaćina - Župe Uznesenja Blažene Djevice Marije te pojasnio kakvi su običaji te kako se postaje žudija.

"Svaka župa ima svoj običaj, a sve se svodi na to da u ponoć, kad se zapjeva 'Slava Bogu na visini', stražari padnu i slave Uskrs. U konačnici je to to. Kod nas se tradicija spominje već 300 godina, a već 120 godina imamo zapisanu tradiciju. Da bi se postalo žudija morate biti po ocu iz ove župe Katuni Kreševo i imati 16 godina ili biti krizmani. Gornje granice nema".

Kao prepoznatljiv simbol festivala koristi se stilizirani Branimirov križ izrađen od bodljikavog drveta i okružen trnovom krunom, koji podsjeća na dugotrajnu vjernost hrvatskog naroda kršćanskoj tradiciji i Svetoj Stolici. Organizatori ovogodišnjeg festivala su Udruga Stražara Gospodinova groba župe „Radobilja“, župa Uznesenja Blažene Djevice Marije u Katunima – Kreševo, uz pokroviteljstvo Općine Šestanovac i Turističke zajednice Općine Šestanovac. Žudije svojim djelovanjem i primjerom i dalje svjedoče vjeru i tradiciju, čime ovaj festival ostaje važan dio duhovne i kulturne baštine hrvatskog naroda.