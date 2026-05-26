Završni gourmet vikend Autentica festivala: Baška Voda, Brela i Tučepi postaju pozornica okusa, vina i mediteranskog lifestylea

Nakon tjedana vrhunskih gourmet događanja diljem Makarske rivijere, Autentica Food & Wine Festival ulazi u svoje veliko finale. Posljednji festivalski vikend od 29. do 31. svibnja donosi tri dana gastronomije, autentičnih okusa, kreativnih radionica, glazbe i mediteranske atmosfere u Baškoj Vodi, Brelima i Tučepima, pretvarajući rivijeru u jednu od najatraktivnijih eno-gastro destinacija Jadrana.

Festival koji je posljednjih godina postao sinonim za spoj autentične dalmatinske tradicije i modernog gourmet doživljaja, ovog vikenda donosi najbogatiji program dosad – od gastro patrola s poznatim chefovima i novinarima, show cooking radionica, cocktail show programa i sajmova lokalnih proizvoda do umjetničkih radionica, dječjih sadržaja i velikih večernjih koncerata uz more.

BAŠKA VODA – petak, 29. svibnja

Završni festivalski vikend otvara Baška Voda, koja će u petak postati velika mediteranska gourmet pozornica ispunjena mirisima domaće kuhinje, vinom, glazbom i autentičnim okusima Dalmacije.

Program započinje od 12 sati Autentica gastro patrolom tijekom koje će chef Ivan Pažanin i novinari obilaziti restorane i konobe te otkrivati najbolje lokalne gourmet adrese rivijere. Od 17 sati kreće Autentica Market – sajam autentičnih proizvoda lokalnih OPG-ova, dok će posjetitelji imati priliku sudjelovati i u radionici izrade tradicionalnih baškovoških rafiola u sklopu programa “Autentica Slatki kutak”.

Posebnu pažnju privući će veliki show cooking program u kojem chef Ivan Pažanin, lokalni ugostitelji i učenici Srednje strukovne škole Makarska zajedno pripremaju autentična dalmatinska jela uz podjelu degustacijskih porcija posjetiteljima.

Uz gourmet sadržaj održat će se i “Autentica Kist & Vino”, popularna radionica slikanja uz degustaciju vina, dok će atmosferu tijekom večeri dodatno podići DJ Inzo, promenadni nastup Općinske glazbe Baška Voda i baškovoških mažoretkinja te veliki koncert Klape Srdela koji će rivu pretvoriti u pravu dalmatinsku feštu.

BRELA – subota, 30. svibnja

Dan kasnije Autentica se seli u Brela, destinaciju koja posljednjih godina snažno gradi svoj identitet kroz premium turizam, autentičnu gastronomiju i lifestyle doživljaj Mediterana.

Program ponovno otvara Autentica gastro patrola tijekom koje će chef Ivan Pažanin zajedno s novinarima obilaziti restorane i konobe te predstavljati najbolje od breljanske gastronomske scene.

Od 16 sati posjetitelje očekuje veliki Autentica Market sa sajmom domaćih proizvoda lokalnih OPG-ova, dok će posebnu pažnju privući radionica “Crno i bijelo na dalmatinski” te “Slatka baština Brela” – radionica pripreme tradicionalnog breljanskog blitvenjaka.

Središnji dio večeri bit će veliki show cooking program u kojem chef Ivan Pažanin i chefovi Bluesun hotela zajedno s učenicima Srednje strukovne škole Makarska kuhaju autentična jela i dijele degustacijske porcije posjetiteljima.

Istovremeno će se održavati i “Autentica Kist & Vino” – umjetnička radionica slikanja uz degustaciju vina i glazbeni program DJ Cice, dok će večer kulminirati cocktail show programom Gin Poetice i učenika Srednje strukovne škole Makarska te velikim koncertom Kuzme & Shaka Zulu benda koji će Brela pretvoriti u najveću open-air mediteransku pozornicu vikenda.

TUČEPI – nedjelja, 31. svibnja

Veliko finale Autentica festivala održat će se u nedjelju na tučepskoj rivi gdje posjetitelje očekuje cjelodnevni program posvećen gastronomiji, obitelji, tradiciji i zabavi.

Program započinje gastro patrolom tijekom koje gastro blogeri i novinari obilaze restorane i konobe, a od 16 sati kreće Autentica Market – sajam autentičnih proizvoda lokalnih OPG-ova koji okuplja najbolje domaće proizvođače rivijere.

Najmlađe očekuje dječja radionica s Klaunom Šarenkom, dok će ljubitelji slastica uživati u “Autentica Slatkom kutku” koji vode gastro blogerica Zdravi & Fit by Tina i učenici.

Poseban gastronomski spektakl donosi veliki show cooking program u kojem chefovi Bluesun hotela zajedno s učenicima Srednje strukovne škole Makarska pripremaju autentična dalmatinska jela uz degustacije za posjetitelje.

Večer donosi i atraktivan cocktail show program uz Gin Poeticu i učenike škole, dok će glazbeni dio programa zaključiti koncert grupe Specijalci.

Autentica Food & Wine Festival i ove godine potvrđuje kako Makarska rivijera nije samo destinacija mora i sunca, već jedna od najuzbudljivijih gourmet i lifestyle destinacija Mediterana – mjesto gdje se gastronomija, tradicija, glazba i autentični doživljaji spajaju u jedinstveno festivalsko iskustvo.