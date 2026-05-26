Čarobna vrata Dioklecijanove palače otvaraju novu dječju avanturu u Splitu

U srijedu, 27. svibnja 2026. godine, od 17 do 19 sati, u prostoru Gradskog kotara Gripe, Ulica Matice hrvatske 16, Split, održat će se nova Radionica za djecu u organizaciji ANA – udruge za pomoć djeci i obiteljima, a ovoga puta mali sudionici kroz priču, maštu, igre i kreativni rad putuju u čudesni svijet Dioklecijanova palača i njezinih tajanstvenih vrata.

Tema radionice nosi naziv „Čarobna vrata Dioklecijanove palače”, a djeca će kroz posebno osmišljenu priču otkrivati skrivene prolaze, drevne kamene hodnike, tajne starih zidina i maštovite svjetove koji se kriju iza svakih vrata palače.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Radionica djecu vodi na posebno putovanje kroz povijest, maštu i kreativnost te ih na njima blizak i zanimljiv način upoznaje s bogatom kulturnom baštinom Split i Dalmacije.

Priča koja otvara vrata mašte

U uvodnom dijelu radionice djeca će slušati posebnu priču koja ih vodi u čudesni svijet stare palače:

„Mia je polako hodala kamenim ulicama stare palače dok je sunce obasjavalo visoke zidine. Sve je izgledalo tiho i mirno, ali tada je primijetila mala drvena vrata koja prije nikada nije vidjela.

Vrata su bila ukrašena starim simbolima mora, zvijezda i galebova.

Kada ih je lagano dotaknula, vrata su se sama otvorila.

Iza njih nije bio običan hodnik.

Ondje su se nalazili tajni vrtovi puni svjetlucavih lampiona, kameni prolazi koji vode prema moru i stare priče koje stoljećima čuvaju zidovi Dioklecijanove palače.

‘Dobro došla’, začuo se tihi glas.

‘Samo djeca koja vjeruju u maštu mogu otvoriti čarobna vrata palače.’”

Kroz ovakvu priču djeca će razvijati maštu, slušanje, kreativno razmišljanje i osjećaj povezanosti s gradom u kojem žive ili koji upoznaju.

Kreativna radionica puna boja, mašte i splitskih priča

Nakon priče slijedi kreativni dio radionice tijekom kojeg će djeca crtati:

čarobna vrata palače

skrivene prolaze i tajne hodnike

svoje zamišljene svjetove iza vrata

more, galebove i stare kamene ulice Splita

lampione, tornjeve i čudesne vrtove

vlastite likove koji istražuju palaču

Svako dijete moći će osmisliti vlastitu priču i nacrtati što se krije iza njihovih posebnih vrata, a upravo ta sloboda mašte daje radionici posebnu vrijednost.

Djeca će kroz crtanje razvijati kreativnost, koncentraciju, komunikaciju i samostalno izražavanje, ali i osjećaj sigurnosti i zajedništva kroz grupni rad.

Igre koje djecu vode kroz tajanstveni svijet palače

Uz priču i crtanje, radionica uključuje i zabavne igre prilagođene djeci:

potragu za „skrivenim vratima palače”

igru zamišljenih ključeva i tajnih prolaza

grupne igre mašte i pokreta

igre povezane s galebovima, morem i starim gradom

kreativne izazove u kojima djeca zajednički stvaraju vlastiti „čudesni Split”

Kroz igru djeca razvijaju suradnju, komunikaciju, samopouzdanje i osjećaj pripadnosti grupi, a radionica im pruža prostor za druženje, opuštanje i kvalitetno provođenje slobodnog vremena.

Radionice koje djeci približavaju bogatstvo Splita i Dalmacije

ANA – udruga za pomoć djeci i obiteljima kroz svoje radionice u Splitu i drugim dijelovima Dalmacije kontinuirano djeci približava prirodnu i kulturnu baštinu kraja u kojem odrastaju.

Kroz ovakve radionice djeca:

razvijaju kreativnost i maštu

upoznaju povijest i posebnosti svoga kraja

razvijaju osjećaj pripadnosti zajednici

uče kroz priču, igru i umjetnost

razvijaju komunikaciju i zajedništvo

jačaju samopouzdanje i slobodu izražavanja

Posebna vrijednost radionica nalazi se upravo u tome što djeca kroz pozitivan, topao i kreativan pristup razvijaju ljubav prema kulturi, zajednici i prostoru u kojem žive.

U vremenu kada djeca sve više vremena provode uz ekrane, ovakvi sadržaji omogućuju stvarno druženje, razgovor, stvaranje i razvijanje zdravog odnosa prema zajednici i vlastitoj kreativnosti.

Dioklecijanova palača kao mjesto mašte i dječjih priča

Dioklecijanova palača nije samo simbol Splita i važan povijesni spomenik, nego i prostor koji kod djece prirodno budi maštu, znatiželju i želju za istraživanjem.

Kroz ovu radionicu djeca će upoznati palaču na drugačiji način — ne samo kao stare zidine, nego kao mjesto priča, tajni, avantura i dječje imaginacije.

Takve radionice imaju veliko značenje ne samo za djecu, nego i za cijelu zajednicu jer najmlađima približavaju bogatstvo kulturne baštine na njima razumljiv, kreativan i emotivan način.

Izjava predsjednice Ane Duga

Predsjednica udruge Melani Duga istaknula je kako upravo ovakve radionice djeci otvaraju prostor za razvoj mašte, kreativnosti i emocionalnog izražavanja:

„Djeca kroz ovakve radionice ne upoznaju samo povijest i kulturnu baštinu, nego razvijaju maštu, kreativnost i osjećaj povezanosti sa svojim gradom i zajednicom. Dioklecijanova palača nije samo povijesni spomenik — ona je prostor priča, emocija i dječje imaginacije. Upravo zato želimo djeci približiti Split kroz igru, priču i stvaranje.”

Dodala je kako su ovakvi sadržaji posebno važni za zdrav razvoj djece:

„Djeca najbolje uče kada mogu istraživati, zamišljati i aktivno sudjelovati. Kroz radionice razvijaju komunikaciju, kreativnost, samopouzdanje i osjećaj zajedništva. Posebno je vrijedno što kroz ovakve teme upoznaju ljepotu Splita i kulturno bogatstvo Dalmacije na njima blizak i topao način.”

Poziv djeci na novu čarobnu radionicu

Udruga ANA poziva svu djecu da se pridruže ovoj posebnoj radionici i zajedno kroz priču, igre, crtanje i smijeh otvore čarobna vrata Dioklecijanove palače.

Djeca mogu ponijeti bojice, flomastere i svoju maštu, a sve ostalo čeka ih na još jednom posebnom putovanju kroz priče, tajne i ljepotu Splita.

Vidimo se u srijedu, 27. svibnja 2026. godine, od 17 do 19 sati, u prostoru Gradskog kotara Gripe, Ulica Matice hrvatske 16, Split!