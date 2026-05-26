U Žaboriću se organizira velika eko akcija čišćenja obale i podmorja

Neprofitna udruga Za Žaborić u suradnji s Udrugom podvodnih aktivnosti Rostrum Split organizira eko akciju „Vala Studena 2026.“ koja će se održati u subotu, 6. lipnja, od 8 do 14 sati u uvali Studena u Žaboriću.

Akcija se organizira povodom Svjetskog dana oceana i mora, a obuhvatit će čišćenje obalnog pojasa i podmorja uvale Studena s ciljem očuvanja morskog okoliša i podizanja svijesti o važnosti odgovornog odnosa prema prirodi.

U akciji će sudjelovati članovi udruge Za Žaborić, učenici Gimnazije Antuna Vrančića, mještani i prijatelji Žaborića, dok će ronioci UPA Rostrum Split čistiti podmorje i uklanjati otpad iz mora.

Iz Udruge Za Žaborić poručuju kako žele da ova inicijativa postane trajna tradicija mjesta.

„Naš cilj nadilazi samo čišćenje obale i pripremu mjesta za turističku sezonu – želimo potaknuti dugoročnu ekološku odgovornost u našoj zajednici“, poručili su iz udruge.

Sličnu poruku poslali su i iz UPA Rostrum Split, ističući kako je zaštita Jadranskog mora i podizanje ekološke svijesti njihova primarna misija.

Organizatori su zahvalili i brojnim sponzorima te Gradu Šibeniku i tvrtki Zeleni grad Šibenik koji su podržali održavanje akcije.