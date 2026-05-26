Hajdukova druga momčad će se natjecati u 3. NL Jug

Hajduk će sljedeće sezone imati drugu momčad koja će se natjecati u četvrtom rangu hrvatskog nogometa. Druga momčad Bijelih igrat će u 3. NL Jug u sezoni 2026./27. Klub bi ubrzo trebao objaviti detalje vezane uz sastav momčadi, stručni stožer i gdje će igrati utakmice. Također, Hajduk će nastaviti suradnju s Uskokom, koji će sljedeće sezone ponovno igrati u trećem rangu, a gdje je ove sezone osam mladih igrača Bijelih bilo na dvostrukoj registraciji, piše Index.

Mladi igrači neslužbeno će biti podijeljeni u tri kategorije. Prvu skupinu čine igrači za koje su sportski direktor Robert Graf, voditelj akademije Jiri Plišek i trener Gonzalo Garcia procijenili da su spremni za ulazak u prvu momčad. Druga skupina su igrači na prijelazu iz juniorskog u seniorski nogomet koji se još nisu nametnuli i oni će većinom biti poslani u Uskok putem dvostruke registracije kako bi dobili seniorsko iskustvo. U drugoj momčadi trebala bi participirati treća skupina igrača.

Vrlo mlada momčad i novi razvojni model

Druga momčad sastojat će se od vrlo mladih igrača. U njoj bi trebali igrati prvenstveno kadeti i ulazni juniori, odnosno igrači od 16 do 18 godina starosti. Vjerojatno će klub angažirati i nekog starijeg igrača s minimalnim ugovorom, kao što je prije godinu dana bio plan s Mariom Maločom, kako bi ekipa imala stabilnost i mentora na terenu.

U klubu su očito sada procijenili da je četvrti rang seniorskog nogometa bolji poticaj za razvoj mladih igrača od nacionalnih liga za mlađe kategorije i donesena je odluka u tom smjeru. Sve to može imati smisla i logike, ali kada se pogleda što se s drugom momčadi događalo posljednje dvije godine, jasno je da smisla i logike nema ni u tragovima.

Hajduk nema nikakvu dugoročnu strategiju razvoja mladih igrača. Odluka o osnivanju druge momčadi na ovakav način nije nikakav logičan slijed niti dio nekog velikog plana koji se provodi. Ovakva odluka samo je potvrda strateškog i organizacijskog kaosa za koji je Hajduk sam odgovoran i za koji zaslužuje ozbiljne kritike.

Kronologija kaosa oko druge momčadi

Drugu momčad Hajduka prije pet godina (travanj 2021. godine) ukinuo je tadašnji predsjednik Lukša Jakobušić. U tom trenutku ta momčad imala je 41 igrača, a ukinuta je zbog troškova koji su tada iznosili 1.32 milijuna eura po sezoni. Procjena tadašnje uprave bila je da je ta sredstva bolje usmjeriti prema prvoj momčadi. Poklopilo se i da je HNS brzo nakon toga, na početku 2022. godine, ukinuo B momčadi pa ju nije imao nitko.

Ideja o povratku druge momčadi Hajduka traje već gotovo dvije godine, ali sve što se događalo u međuvremenu pokazuje da klub zapravo nije imao jasnu i dugoročnu strategiju razvoja mladih igrača. Bolje rečeno, vizija se mijenjala kako se mijenjao sportski direktor, umjesto da postoji jasan strateški plan kojeg se klub drži neovisno o tome tko je na čelu sportskog sektora. Odluku ne treba svaliti niti na Grafa jer klubovi 3. NL Jug najavu da će Hajduk 2 igrati s njima dobili su još u ožujku.

Sve je počelo krajem 2024. godine kada se pri Natjecateljskoj komisiji HNS-a otvorila mogućnost povratka B momčadi klubova SHNL-a. Pravila su tada nalagala da B momčad mora krenuti iz četvrtog ranga natjecanja, a interes je isprva pokazao samo Hajduk. Dinamo je bio zainteresiran samo pod uvjetom da druga momčad može odmah igrati drugi rang.

U tom trenutku Hajduk je povratak B momčadi počeo jako gurati kao strateški projekt razvoja mladih igrača. Potrošeni su nebrojeni radni sati u klubu u tom smjeru. Situacija se dodatno promijenila početkom 2025. godine nakon loših rezultata mlađih reprezentacija Hrvatske. HNS je tada napravio analizu i zaključio da hrvatski U-19 igrači dobivaju manje seniorskih minuta od vršnjaka iz drugih zemalja.

HNS je zbog toga omekšao stav prema B momčadima, a Hajduk i Dinamo pokrenuli su inicijativu da njihove druge ekipe uđu u SuperSport Prvu NL, drugi rang hrvatskog nogometa. Oba kluba bila su spremna platiti ulaznu naknadu od 250 tisuća eura, a na kraju je dogovorena opcija da godišnje plaćaju po 400 tisuća eura za sudjelovanje bez mogućnosti ispadanja, što vrijedi od sezone 2026./27. Tu opciju je na kraju iskoristio samo Dinamo.

Hajduk je bio potpuno uvjeren da projekt kreće

Hajduk je tada, na početku 2025. godine, ozbiljno krenuo pripremati projekt. Klub je kao mentora mladim igračima doveo Marija Maloču, a tadašnji sportski direktor François Vitali otvoreno je govorio da bi druga momčad trebala biti razvojna ekipa sastavljena gotovo isključivo od mladih igrača do 21 godine uz nekoliko starijih mentora.

Hajduk je u tom trenutku očito bio potpuno uvjeren da će druga momčad krenuti već od sezone 2025./26. Poslan je i službeni dopis drugoligaškim klubovima, održani su sastanci s Dinamom i HNS-om, a Savez je čak pripremio model proširenja lige na 16 klubova.

Međutim, cijela priča se raspala. Ključni problem bio je što je za promjenu sustava odmah od sezone 2025./26. bila potrebna jednoglasna podrška svih drugoligaških klubova, a HNS je klubovima prezentirao projekt svega 18 sati prije sastanka. Nije postignut konsenzus i cijeli projekt je propao.

Potpuni zaokret pa povratak na početak

Nakon toga dogodio se potpuni zaokret u Hajduku. Krajem lipnja 2025. izabran je novi Nadzorni odbor, a ubrzo je otišao sportski direktor Vitali. Umjesto njega stigao je Goran Vučević. Iako je Vučević još u travnju 2024., prije povratka u Hajduk, za Index govorio da je gašenje B momčadi bila pogreška i da je razočaran što Hajduk nema drugu ekipu, Hajduk je potpuno odustao od tog projekta.

U listopadu 2025. postalo je jasno da Hajduk neće prijaviti B momčad za drugi rang u sezoni 2026./27. Klub je tada, unatoč godinu dana potrošenog rada u tom smjeru, procijenio da je ta priča preskupa, a četvrti rang nije bio privlačan. Maloča, koji je bio doveden kao mentor buduće B momčadi, otišao je iz kluba samo tri mjeseca nakon dolaska i potpisao za Jarun.

Samo sedam mjeseci kasnije Hajduk ponovno osniva drugu momčad. Razlika je jedino u tome što će sada igrati četvrti rang hrvatskog nogometa, odnosno 3. NL Jug, što je upravo model koji je klub prije dvije godine pokušavao izbjeći i model koji su mogli imati i prije godinu dana pa nisu htjeli. Bilo bi smiješno, da nije tragično.

Hajduk mora imati strategiju

Zato je teško govoriti o bilo čemu planskom i dugoročnom. Puno je realnije zaključiti da Hajduk posljednje dvije godine konstantno mijenja smjer, strategiju i procjene oko jedne od najvažnijih tema za budućnost kluba. Vrijeme da se donese strateški plan odavno je prošlo, a to nije pitanje ni za Nadzorni odbor, ni za predsjednika niti za sportskog direktora.

To je pitanje za vlasnike kluba, a strategija nije popis lijepih želja o trofejima nego ključni dokument kojim se mora voditi svatko tko dođe u klub i po kojem se svakoga tko dođe u klub može ocijeniti. Ovako će svakom promjenom ljudi u klubu dolaziti i do promjena ideja koje određuju dugoročnu budućnost, a procjena nečijeg rada će ovisiti o tome je li neki igrač pogodio stativu ili gol. To je u Hajduku konstanta i najveći problem kluba koji utječe na sve drugo.